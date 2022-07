Twitter poursuit Elon Musk et les milliards de dollars envolés

La plainte a été déposée contre Musk pour l'enjoindre à respecter ses obligations et à poursuivre l'acquisition. D'après Twitter, l'homme le plus riche du monde a refusé d'honorer les termes du contrat qu'il a signé le 25 avril. La procédure judiciaire a pour but de forcer Musk à respecter le contrat, et donc de poursuivre le rachat, même si son futur propriétaire ne veut plus de Twitter.

En réponse, Musk a publié un tweet d'un ton grinçant : « Oh quelle ironie, lol » écrit-il. Dans la plainte, Twitter reproche à Musk son attitude désinvolte et l'accuse d'hypocrisie. La plateforme semble même penser que Musk n'a jamais vraiment voulu racheter Twitter et cherche depuis le début une porte de sortie.