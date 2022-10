Entre le rachat de Twitter et son X App : quels sont vraiment les projets d'Elon Musk ?

C’est la fin d’un feuilleton qui a connu de très nombreux retournements de situation et qui durait depuis le mois d’avril. Après avoir décidé de racheter des actions de Twitter, Elon Musk a voulu aller plus loin en faisant l’acquisition entière de la plateforme. Il a cependant fait marche arrière en annulant la transaction au mois de juillet dernier. Selon lui, le nombre de faux comptes et de spams sur le réseau social est en effet bien plus important que ce que l'oiseau bleu laisse entendre, ce qui affecte directement ses plans pour l’avenir de la plateforme.