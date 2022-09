Face à Twitter, Elon Musk va devoir témoigner sous serment : que va dire le milliardaire ?

Depuis qu'il a mis fin à ses plans de rachat de Twitter dont on estimait le montant à 44 milliards de dollars, Elon Musk tente de se défaire de l'étreinte du petit oiseau bleu. Le fondateur de Tesla et les actionnaires du réseau social, qui ont majoritairement approuvé la vente et veulent aller au bout du processus, se battent à couteaux tirés depuis plusieurs semaines maintenant, et c'est sur le terrain judiciaire que les deux parties se disputent désormais. Cette semaine, Elon Musk témoignera sous serment, entendu par les avocats de Twitter qui s'attendent aux pires invectives.