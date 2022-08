Twitter : Elon Musk obtient le droit de consulter les fichiers d'un ancien responsable

Les avocats d'Elon Musk ont demandé l'accès aux informations de 22 employés de Twitter, en plus des 41 personnes qui vont déjà devoir partager leurs données, selon un accord préalable. Mais finalement, la juge Kathaleen McCormick a décidé que seul un employé devra fournir des documents : Kayvon Beykpour.

Beykpour est l'ancien chef produit chez Twitter. Il est à l'origine des outils que Twitter a mis en place pour que les utilisateurs puissent s'exprimer, comme les Super Follows ou encore la fonctionnalité Spaces. Il a été remercié en mai dernier par le directeur de Twitter Parag Agrawal, qui voulait « prendre une nouvelle direction ».

Twitter va donc devoir « rassembler, analyser et produire » des documents sur Kayvon Beykpour et sur ses communications en interne, et les livrer à Musk et à ses avocats.