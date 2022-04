Elon Musk poursuivi par un actionnaire de Twitter pour avoir faussé le cours de l'action de l'entreprise

Selon les plaignants, associés désormais dans un recours collectif, Elon Musk a commencé à acheter des actions Twitter à partir du mois de janvier 2022 et a dépassé la barre des 5 % de capital le 14 mars. Or, selon les règles de la SEC, l'autorité américaine de contrôle des marchés financiers, le dirigeant de Tesla avait dix jours pour officialiser publiquement sa participation. Or, Elon Musk a attendu jusqu'au 4 avril pour révéler la nature de son investissement.

Les actionnaires à l'origine de la plainte estiment que le milliardaire a sciemment attendu pour continuer à amasser des actions à bas prix et renforcer sa participation dans le réseau social. En effet, à l'annonce de son arrivée dans le capital de Twitter, l'action a bondi à 49,97 dollars, contre 39,31 dollars le 1er avril, soit une augmentation de 27 %.

Twitter et Elon Musk n'ont pour le moment pas réagi à ce dépôt de plainte, mais l'homme d'affaires continue à poster des tweets remettant en cause le fonctionnement actuel du réseau social. Le feuilleton est donc loin d'être terminé.