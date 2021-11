Le frère d’Elon Musk a curieusement vendu un gros paquet d’actions Tesla la veille de la chute du cours de Bourse

Ces temps-ci, le débat public tend vers la taxation des grosses fortunes américaines. Le 6 novembre, lorsqu'Elon Musk s'exprime sur Twitter dans un sondage, il demande si oui ou non il devrait vendre 10 % de ses parts dans Tesla. Ses adeptes, 3,5 millions d'abonnés, répondent majoritairement par « oui », ce qui fait chuter la valeur de l'actif de plus de 200 dollars. Les tweets de Musk ont une influence énorme sur la Bourse et les crypto-monnaies . C'est un phénomène surveillé par la SEC, régulateur financier américain.