Et si l'information commence à circuler, il faut aussi ajouter qu'aucune communication n'a été faite par Tesla sur ces transferts. On ne sait donc pas officiellement pourquoi la décision de déplacer la dizaine de milliers de bitcoins a été prise.

On peut tout de même noter que le prix moyen d'achat de Tesla dans le Bitcoin à l'époque est estimé à un peu plus de 31 000 dollars. Or, à l'heure où cet article est écrit, l'or numérique tutoie les 68 000 dollars. Si Tesla venait à vendre son portefeuille, ce serait ainsi une très belle plus-value qu'empocherait l'entreprise d'Elon Musk. Alors, le géant américain veut-il profiter du rallye actuel pour sécuriser ses gains ? Ou alors Elon Musk prépare-t-il une nouvelle com' sur les cryptomonnaies ?