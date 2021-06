Elon Musk annonce que que Tesla acceptera de nouveau le Bitcoin en cas de minage plus durable, son cours explose

Est-ce là une provocation du directeur général de Tesla ? Si Musk affirme que la revente de 10 % des réserves en bitcoins de la firme, en mai dernier, aurait permis de « vérifier que le Bitcoin pouvait être liquidé facilement sans faire bouger le marché », son dernier tweet, lui, l'a plutôt secoué. Situé autour de 35 500 dollars dimanche 13 juin au matin, le cours de la crypto-monnaie, 6 heures après la publication, a connu une hausse de plus 10 % (!) pour s'établir à 39 300 dollars.

De quoi causer de potentiels ennuis à Elon Musk, qui fait à nouveau fi de l'accord passé avec la Securities and Exchange Commission (SEC) selon lequel il ne doit s'exprimer sur Twitter à propos de Tesla qu'après avoir fait vérifier ses propos par des avocats de la firme.

Fervent défenseur d'une autre crypto-monnaie, le Dogecoin , rappelons qu'Elon Musk avait annoncé le 14 mai 2021 que Tesla n'accepterait plus les paiements en Bitcoin, et ce malgré une première annonce contraire en février 2021. Pour cause : en 2021, le minage du Bitcoin nécessiterait plus d'électricité que la consommation électrique annuelle de la Norvège.