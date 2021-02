Un économiste accuse Elon Musk d’avoir manipulé le prix du Bitcoin (BTC)

Le gendarme financier américain pourrait enquêter sur Elon Musk, concernant l’achat de Bitcoin par sa société Tesla. La semaine dernière, l’entreprise a révélé dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange

Commission (SEC) de la conversion d’une partie de sa trésorerie en BTC. Nous pouvons lire dans ce document : « Nous avons investi un total de

1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin (…) Nous espérons commencer à accepter le BTC comme forme de paiement pour nos produits dans un avenir proche. »

Mais tout le monde de partage pas le même enthousiasme. L’économiste Nouriel Roubini, sceptique de longue date au sujet des crypto-monnaies, accuse Elon Musk de manipulation de marché et souhaite que la SEC commence une enquête. Les accusations de Roubini proviennent de plusieurs messages sur Twitter d’Elon Musk. L’économiste l’accuse d’utiliser le réseau social pour faire gonfler le prix du BTC.

Le 29 janvier, l’homme le plus riche du monde a changé sa biographie Twitter pour dire simplement « #bitcoin » et a ensuite tweeté : « En rétrospective, c’était inévitable. » Quelques jours plus tard, il a publiquement approuvé le Bitcoin et dévoilé l’acquisition de BTC par Tesla.