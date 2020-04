Elon Musk considère le confinement "fasciste" et plaide pour une reprise de la production

Elon Musk est en colère et l'a exprimé lors de l'annonce des bénéfices de Tesla. Si les résultats du constructeur californien sont excellents, le P.-D.G. s'est emporté au sujet des mesures de confinement mises en place aux États-Unis.

Alors que le pays a enregistré 25 000 nouveaux cas par jour cette semaine et que plus d'un million d'Américains sont contaminés par le COVID-19, Elon Musk considère que les mesures de confinement relèvent du « fascisme » et privent le peuple américain de ses libertés fondamentales édictées par la Constitution américaine.