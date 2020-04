Tesla réfléchirait à un système d'abonnement pour son pack de conduite autonome

Un projet qui semble mûrir

De nombreuses interrogations

Source : Electrek

Le constructeur Tesla n'a jamais caché sa volonté de rehausser périodiquement la grille tarifaire de son Autopilot, comme l'a plusieurs fois annoncé Elon Musk lui-même. En avril 2019, l'option « Capacité de conduite entièrement autonome » est ainsi passée de 5 300 à 6 300 euros . L'idée : plus son système est enrichi de fonctionnalités, plus il coûtera cher.Mais le constructeur californien réfléchirait visiblement à un tout autre, à en croire les découvertes publiées sur Twitter par le hacker Tesla Green, relayées par. Le « pirate » a en effet fouillé dans le code de son véhicule Tesla, et y a déniché des lignes liées à un système d'abonnement relatif à la conduite autonome.L'intéressé tient cependant à tempérer ses trouvailles : lesdites lignes seraient présentes depuis déjà un certain temps, ce qui ne laisse aucunement présager un déploiement imminent. En revanche, la firme d'outre-Atlantique semble séduite par ce projet qu'elle pourrait mettre en place à l'avenir.Toutefois, plusieurs interrogations demeurent : s'agirait-il d'un abonnement mensuel ou annuel ? Quelles seraient les grilles tarifaires de la ou des formules ? Les clients auront-il l'opportunité de customiser leur forfait en sélectionnant telle ou telle fonctionnalité autonome selon leurs envies, leurs besoins et leur budget ? Autant de questions qui restent à l'heure actuelle en suspens.