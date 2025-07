À la différence de Waymo ou Cruise, Tesla n’intègre ni radar ni lidar dans ses robotaxis. Le système repose uniquement sur huit caméras disposées autour du véhicule. Cette configuration ne convainc pas Steven Shladover, chercheur senior au sein du programme de transport avancé de l’université de Californie à Berkeley. Selon lui, « l’automatisation de la conduite suppose une combinaison de données issues de plusieurs capteurs », et non d’une seule source visuelle. Il souligne aussi l’importance d’une localisation précise, appuyée sur des cartes numériques détaillées et des données de signalisation.

Plusieurs vidéos montrent pourtant des comportements incohérents : freinage sans obstacle, confusion dans une voie réservée, manœuvres interrompues par le superviseur à bord. Ce dernier dispose d’un bouton « arrêt sur la voie » directement accessible depuis l’écran de contrôle.

Raj Rajkumar, toujours très réservé sur la maturité du système, note que la zone d’expérimentation reste étroite. Elle s’étend, selon lui, sur moins de dix kilomètres d’un bout à l’autre. Il estime que le logiciel n’est pas encore capable de gérer des situations imprévues de manière autonome. « Il y a des milliers de scénarios imprévisibles en conduite réelle. Un humain s’adapte. L’IA, pas encore ».

Depuis 2022, plus de 750 propriétaires de Tesla ont signalé des freinages brusques en mode Autopilot auprès de la National Highway Traffic Safety Administration. L’enquête reste ouverte. En parallèle, Tesla continue d’agréger les données issues des trajets effectués. Ce volume d'informations alimente l’apprentissage du logiciel, mais les spécialistes interrogés estiment que le cap de l’autonomie complète reste encore lointain.