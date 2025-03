Tesla a délibérément écarté les capteurs LiDAR au profit d'un système reposant uniquement sur la vision par ordinateur. Les justifications varient selon les moments, mais tournent généralement autour du coût élevé de ces capteurs, de leur exigence en matière de traitement de données, et de leur rôle supposé de « béquille » freinant le développement de la vision artificielle. Elon Musk est allé jusqu'à qualifier le LiDAR « d'entreprise d'imbéciles ».



Cette position semble difficile à défendre face aux résultats de cette petite expérience. Comme le note Rober : « Difficile d'imaginer laisser votre voiture percuter un enfant qu'elle aurait pu éviter avec une autre technologie à bord, en se disant : "Au moins, ça n'a pas ralenti le développement d'une technologie qui, un jour, pourrait ne pas provoquer exactement ce qui vient de se produire"». Refuser d’utiliser une technologie qui fonctionne déjà, sous prétexte de développer une solution qui pourrait fonctionner un jour : une forme de pragmatisme inversé ?



La vidéo de Mark Rober a eu un effet secondaire qu'il n'avait certainement pas calculé : elle a transformé les plus fervents défenseurs de Tesla sur X en théoriciens du complot persuadés que le Mark est… financé par l'industrie du LiDAR pour dénigrer la marque ou qu'il aurait même truqué la vidéo. Un biais de confirmation massif, en réalité assez classique lorsqu'on critique une marque avec une communauté ultra-loyale, même sur le ton de l'humour.

Certains l'ont critiqué en lui écrivant qu'il aurait pu utiliser le FSD (Full Self Driving) de Tesla pour effectuer ses tests, et non le simple Autopilot. Toutefois, les détracteurs semblent oublier une réalité technique : l'Autopilot et le FSD partagent la même suite de capteurs principaux (caméras et radar) et utilisent les mêmes données de capteurs pour percevoir l'environnement. Il est donc peu probable que le FSD ait réussi ces tests là où l'Autopilot a échoué.

« Je ne comprends pas pourquoi les gens sont agacés par le fait qu'un laser mesurant littéralement la distance à un objet est significativement meilleur et plus robuste que d'utiliser une caméra puis d'essayer d'analyser ces données via un logiciel ? » explique un certain @Paul_D_DEWeese. Tout est dit dans ce commentaire, même si l'approche de Tesla basée sur les caméras et le logiciel a aussi ses propres atouts : richesse d'informations visuelles, réduction des coûts de production, potentiel d'amélioration par l'IA et simplicité relative du matériel nécessaire.