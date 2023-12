Les Tesla ne seraient pas suffisamment sûres pour la conduite autonome sur routes ouvertes

Aux Etats-Unis, les conducteurs de Tesla font face à un déploiement d'airbag intempestif tous les 5 millions de miles en moyenne. Ce sont des données internes de l'entreprise qui font état du problème, et cela concerne les utilisateurs de l'Autopilot. Pour ceux qui ne l'utilisaient pas, ce phénomène se produisait tous les 1,5 million de miles. Ces chiffres dont évidemment des moyennes, sur l'ensemble des usagers et non pour chaque conducteur individuel.