Tesla poursuivie en justice : Elon Musk a-t-il fait trop de promesses concernant l'Autopilot ?

Si les voitures Tesla ont incontestablement des fonctions d'assistance de conduite efficaces et agréables, prétendre qu'elles peuvent se conduire sans aucune intervention humaine tient pour l'instant de la publicité mensongère. Ce qui n'a pas empêché Musk de le faire, et à plusieurs reprises. En 2016, il avait ainsi déclaré que d'ici 2018, il serait possible pour ses voitures de traverser les États-Unis sans personne à bord. Quatre ans plus tard, cette promesse n'est toujours pas tenue. En 2019 encore, il avait annoncé mettre 1 million de robots-taxis sur les routes américaines dès l'année suivante. Aucun d'entre eux n'a encore fait la moindre course.