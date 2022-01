L'Autopilot de Tesla sera au coeur d'un procès crucial en février

De quoi alimenter à nouveau les tensions entre la NHTSA et Tesla , alors que près de 765 000 véhicules de la firme disposent de l'Autopilot rien qu'aux États-Unis, toujours selon le Washington Post. Les familles des défunts ont en tout cas poursuivi M. Riad et Tesla en justice, et l'audience préliminaire est prévue pour le 23 février 2022. M. Riad est, en attendant, libéré sous caution.