Une étude menée en 2022 en Suède indique que 68 incendies pour 100.000 véhicules concernent des voitures thermiques, contre seulement 3,8 pour 100.000 pour les voitures électriques.

La différence, en Suède ils ne sont pas anti VE au point de produire une news dès qu’un incident touche un VE voir sur TF1 (et autres) produire des fake news honteuses pour faire peur aux consommateurs et tenter sauver une mauvaise industrie automobile Française (et EU) qui se moquaient ouvertement de Musk au lancement de son projet TESLA … ils n’avaient rien à apprendre et aujourd’hui … on sort les mouchoir et on regarde son CA s’effondrer comme neige au soleil.

Pathétique.