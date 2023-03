Tesla : ne dites plus "les bras m'en tombent", mais "le volant m'en tombe des doigts"

Cette dernière devra « évaluer l'ampleur, la fréquence et les procédés de fabrication associés au problème ». D'après la NHTSA, près de 120 000 Model Y auraient été produites aux États-Unis. Et ce n'est pas la première instruction qui vise ce modèle. Au total, 4 enquêtes ont été ouvertes sur la Model Y, qui a par ailleurs subi 11 rappels. Des chiffres plus élevés que ceux enregistrés du côté de la concurrence.

En général, les observations faites par le régulateur à Tesla sont en lien avec le logiciel de conduite autonome de la firme américaine. La dernière en date avait marqué les esprits, puisqu'elle avait nécessité le rappel de plus de 360 000 véhicules. La NHTSA avait alors critiqué le logiciel Full Self-Driving, considérant qu'il « augmentait le risque de crash ». Et cette fois ?