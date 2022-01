Tesla rappelle des centaines de milliers de Model S pour des soucis de coffre "dangereux"

Encore un coup de semonce pour Tesla. Une semaine après avoir été sous le coup d’une enquête concernant la possibilité de jouer à des jeux vidéo tout en conduisant , le fabricant de voitures électriques a été contraint de rappeler près de 700 000 véhicules aux États-Unis et en Chine. Ne sont concernés que le best-seller Model 3 et la luxueuse Model S vendus entre 2015 et 2020 sur le sol américain et l’Empire du Milieu. En cause, des problèmes liés aux coffres qui peuvent être potentiellement dangereux.