Tesla pourrait rappeler 158 000 véhicules dans ses usines américaines à cause d'un risque de sécurité

Les voitures concernées sont ont été construites entre 2012 et 2018 (Model S) et 2016 et 2018 (Model X), selon une lettre adressée au constructeur par l'agence. En cause : la puce mémoire de 8 Go eMMC NAND qui accompagne le processeur Nvidia Tegra 3 assurant l'affichage sur les écrans des Tesla.