Tesla lance la mise à jour 2020.24 avec un tas de nouveautés attendues

La caméra d’habitacle des Model 3 et Model Y pourra être utilisée, sur la base du volontariat, pour accumuler des données sans pour autant intégrer l’image aux données recueillies pour préserver la vie privée du conducteur.

Il est ainsi précisé : « Aidez Tesla à continuer de développer des véhicules plus sûrs en partageant les données de votre véhicule. Cette mise à jour vous permettra d'activer la caméra de cabine intégrée au-dessus du rétroviseur. Si elle est activée, Tesla capturera automatiquement des images et un court clip vidéo juste avant une collision ou un événement de sécurité pour aider les ingénieurs à développer des fonctionnalités et des améliorations de sécurité à l'avenir ».