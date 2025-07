C’est la grande question : faut-il profiter des soldes dès maintenant ou patienter jusqu’au Prime Day, prévu mi-juillet ? Tout dépend de vos priorités et de votre stratégie. Les soldes offrent un large choix, notamment sur des produits de saison (ventilateurs, climatiseurs, aspirateurs robots). Les remises sont souvent solides et accessibles à tous, sans besoin d’abonnement Prime. En revanche, le Prime Day cible des références plus spécifiques, souvent avec des rabais flash extrêmement agressifs sur des quantités limitées.

Le revers, c’est qu’il faut être réactif : ces ventes éclair partent en quelques minutes. Si vous avez un coup de cœur sur un produit en soldes, il vaut mieux l’acheter maintenant plutôt que de miser sur le Prime Day et risquer la rupture. Les soldes restent le moment le plus sûr pour s’équiper à prix réduit, surtout pour les références les plus demandées comme le Galaxy S25 Ultra ou le PC Victus. En résumé : soldes = plus de choix, Prime Day = promos plus ciblées mais potentiellement plus spectaculaires. À vous de trancher selon vos envies et votre budget !