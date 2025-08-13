Le Lefant M210 brille par sa conception fine et sa navigation simple mais efficace. Grâce à son diamètre de 28 cm et hauteur de 7 cm, il se faufile facilement sous les canapés et lits, zones souvent négligées par les aspirateurs classiques.

Son système d'aspiration sans brosse centrale élimine les cheveux et poils des animaux sans risquer d’emmêlement, un vrai plus pour ceux qui en ont marre de devoir nettoyer les rouleaux constamment. L’autonomie de 100 à 120 minutes selon le mode autorise un nettoyage complet, avec retour automatique à la base lorsque la batterie est faible. La navigation est basique, mais la technologie anti‑collision et anti‑chute permet une utilisation autonome et fiable, sans stress.