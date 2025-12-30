La console portable propose un écran tactile de 7,9 pouces qui affiche des images nettes et fluides grâce à ses 120 Hz. Vous pouvez jouer à vos titres favoris en déplacement, que ce soit dans le train ou à la maison sur un écran externe. Le stockage de 256 Go vous laisse installer plusieurs jeux sans contrainte, même en téléchargeant des contenus volumineux. On peut trouver que la compatibilité avec les jeux Switch 1 ajoute un vrai confort pour ceux qui possèdent déjà une bibliothèque. Le design noir élégant reste discret et moderne, ce qui plaît autant aux amateurs de jeux qu'à ceux qui aiment les objets bien finis.

La console intègre aussi le Wifi 6 pour des téléchargements rapides, et deux ports USB-C pratiques pour charger ou connecter des accessoires. Le dock 4K facilite l'affichage sur un grand écran, sans configuration complexe. L'audio 3D et le micro intégré apportent une immersion supplémentaire, utile pour le jeu en ligne comme pour les sessions entre amis. La prise en main reste agréable, même lors de longues parties, grâce à l'ergonomie pensée pour le jeu nomade.