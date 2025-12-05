La console séduit par son format compact qui tient facilement dans un sac. Vous pouvez continuer une partie commencée chez vous dans le train ou lors d'un week-end entre amis, sans contrainte d'autonomie. Le coloris noir discret s'intègre aussi bien dans un salon que posé sur un bureau d'étudiant.

L'écran tactile 120 Hz valorise les jeux rapides comme Mario Kart World, avec des commandes précises et un affichage net, même en déplacement. Certains diront que la compatibilité avec les anciens jeux Switch rassure, surtout si on a déjà une bibliothèque de titres.