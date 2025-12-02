Le Black Friday s’est achevé hier, mais Amazon ne lève pas le pied : les Ventes Flash de Noël démarrent dès aujourd’hui avec une première salve de réductions. Voici les 10 offres les plus intéressantes à découvrir dès maintenant.
Le marathon du Black Friday a officiellement pris fin lundi soir, mais Amazon joue déjà les prolongations pour accompagner les achats de décembre. Ce mardi 2 décembre marque le coup d’envoi des Ventes Flash de Noël, une nouvelle période de remises censée prendre le relais des offres de fin novembre. Les premiers rabais concernent des téléviseurs, des smartphones, des écrans PC gaming, des aspirateurs et plusieurs produits du quotidien.
Ces offres sont proposées en quantités limitées et peuvent évoluer selon les stocks, comme souvent dans les jours qui suivent le Black Friday. Elles constituent une opportunité pour ceux qui n’ont pas validé leur panier à temps ce week-end ou qui débutent seulement leurs emplettes de Noël. Avec ces nouvelles réductions, Amazon entend prolonger la dynamique d’achat tout en préparant les fêtes de fin d’année.
Les dernières ventes flash à saisir
- Xiaomi TV F2 65” à 399,00 € au lieu de 569,00 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 799,00 € au lieu de 869,00 €
- Aspirateur Dyson V8 Advanced à 249,00€ au lieu de 399,00€
- Samsung TV AI QLED 55Q6F (55”) à 449,99 € au lieu de 699,00 €
- Ecran LG Ultragear 39GX90SA-W (39”) OLED à 769,99 € au lieu de 1 599,99€
- VersLife L6 – Robot aspirateur laveur à 98,32 € au lieu de 129,00 €
- Rowenta X-Clean 4 – Aspirateur balai laveur à 189,99 € au lieu de 349,99 €
- Tablette Enfants 10” (Laptok) à 66,49 € au lieu de 109,99 €
- Écran portable Yodoit 15,6” FHD à 67,67 € au lieu de 74,99 €
- Samsung Galaxy Tab A11+ 5G (128 Go) à 299,90 € au lieu de 329,90 €
Des ventes flash utiles pour préparer ses achats de décembre
Ce nouveau lot de ventes flash mêle TV 4K, smartphones récents, écrans PC OLED et petit électroménager, ce qui permet aux consommateurs de cibler des achats utiles avant les fêtes. Les réductions sont intéressantes pour ceux qui n’ont pas pu profiter du Black Friday ou qui cherchent simplement à optimiser leur budget de décembre.
Plusieurs produits techniques profitent d’ailleurs d’un historique solide : par exemple, l’un de nos experts a récemment salué les performances des écrans PC OLED LG dans son test, publié dans notre dossier dédié aux moniteurs haut de gamme. Entre les téléviseurs en forte baisse, les aspirateurs polyvalents et les tablettes abordables, ces offres constituent un moyen simple de combiner économies et cadeaux utiles pour la fin d’année.
Comment bien choisir ses achats tech en ce début de mois de décembre ?
En ce tout début de mois de décembre, les besoins des consommateurs évoluent : on ne cherche plus uniquement la bonne affaire du Black Friday, mais un produit fiable à offrir ou à utiliser dès maintenant. C’est une période où l’on privilégie les téléviseurs avec une bonne luminosité pour les soirées d’hiver, les écrans PC performants pour affronter la fin d’année professionnelle, ou encore les smartphones récents pour remplacer un modèle vieillissant avant les fêtes. Les Ventes Flash de Noël lancées par Amazon ce mardi ont donc un intérêt particulier : elles permettent de profiter de remises encore attractives sans attendre les éventuelles ruptures de mi-décembre, fréquentes sur les produits populaires. L’objectif est simple : sécuriser ses achats tôt, avec un bon rapport qualité/prix, tout en évitant la cohue des derniers jours.
Pour bien choisir dans une sélection mélangeant TV, écrans, tablettes et aspirateurs, il est utile d’observer quelques critères simples. Sur un téléviseur, la luminosité et la gestion du HDR servent à anticiper les films en soirée, souvent dans un environnement sombre. Sur un écran PC, la technologie OLED apporte un contraste élevé, idéal pour ceux qui travaillent ou jouent après la tombée de la nuit ; d’ailleurs, nos tests récents montrent que certains modèles LG affichent un excellent rendu des couleurs pour les usages variés. Les produits du quotidien, tels que les aspirateurs ou les tablettes pour enfants, ont aussi leur place dans ces ventes flash : ils permettent de compléter un équipement familial sans dépasser le budget, alors que les prix tendent à remonter progressivement mi-décembre. En résumé, cette période post-Black Friday et pré-Noël est particulièrement propice à des achats raisonnés, où les remises restent intéressantes tout en offrant des produits adaptés aux besoins des prochaines semaines.