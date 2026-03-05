Place au très haut de gamme : le MSI MAG 321UPX QD OLED vise clairement les joueurs qui veulent cumuler 4K UHD et 240 Hz, sans renoncer au contraste « infini » propre à l’OLED.

Pensé aussi pour les consoles, il embarque notamment de l’HDMI 2.1 avec VRR et ALLM, de quoi profiter des modes 120 Hz sur PS5 et Xbox Series X sans se battre avec les réglages. Et pour le quotidien, MSI mise sur OLED Care 2.0 et annonce une garantie dédiée contre le burn in sur 3 ans, un sujet qui compte vraiment sur ce type de dalle.