Le Tineco Floor One Stretch S6 se distingue par sa technologie HyperStretch, qui lui permet de s’incliner à plat à seulement 13 cm du sol pour accéder aux zones sous les meubles.

Lancé à l’été 2024 avec un prix catalogue initial de 599 €, le Tineco Floor One Stretch S6 a depuis rejoint un positionnement plus accessible à 379 €, avant de tomber aujourd’hui à 229 € ; soit une réduction de 40% qui le ramène dans un segment de marché beaucoup plus concurrentiel. Combinant aspiration sèche, lavage humide et autonettoyage automatique dans un gabarit ultra-plat, il cible les foyers qui cherchent un outil polyvalent pour les sols durs : notamment les familles avec enfants ou animaux domestiques.