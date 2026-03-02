Résultat : les traces séchées de café dans la cuisine, une tache de ketchup, les empreintes de pas humides dans le couloir ou la fine couche de poussière sur le parquet ne sont plus un défi. Pour éviter de redéposer de la saleté lors de son passage, ce qui peut arriver avec une serpillère, le rouleau est nettoyé en permanence durant le passage de l'appareil avec un flux d'eau continu.

Le rouleau couvre une grande surface avec 270 mm de longueur, et peut atteindre aussi ces zones qui résistent habituellement aux autres aspirateurs. Extensible, il nettoie à moins de 10 mm des murs et des meubles en se projetant vers les bords pour nettoyer les taches même au plus près des obstacles. Lorsqu'il rencontre un tapis, il est automatiquement entouré d'une protection qui évite les projections d'eau sur la brosse, mais aussi que des poils s'y collent. Vous n'avez rien à faire pour cela, le Qrevo Curv 2 Flow reconnait automatiquement les surfaces et s'adapte à son environnement.

Et parce que le confort d’utilisation est aussi important que la performance, ce rouleau est autonettoyant et automatiquement séché à l’air chaud à 55°C après chaque passage. Plus besoin de manipuler des tampons sales ou de vous soucier des mauvaises odeurs.