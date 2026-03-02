En devenant partenaire mondial du Real Madrid, Roborock ne se contente pas de marquer les esprits : la marque ambitionne de révolutionner le ménage à domicile avec des produits toujours plus intelligents. Avec le Qrevo Curv 2 Flow, son dernier robot aspirateur, Roborock propose une expérience de nettoyage renforcée grâce à l'ajout d'un tout nouveau rouleau brosse.
Dans la grande équipe des aspirateurs robots, le Qrevo Curv 2 Flow entend bien jouer en première division. Ce modèle de dernière génération bouscule les habitudes avec un tout nouveau système de rouleau motorisé, une première pour la marque. Ce dernier est combiné aux éléments qui ont fait le succès de la marque, à savoir une station de lavage ultra-complète et une puissance d’aspiration importante, et ici revue à la hausse. Là où d’autres robots aspirent « à peu près », le Qrevo Curv 2 Flow affine chaque geste, rince son rouleau à l’eau chaude, sèche à l’air chaud et détecte même les tapis pour ne pas les détremper. Il vise la performance sans que l’utilisateur ait à s’en soucier.
Et c’est peut-être là que Roborock frappe le plus fort : en rendant cette technologie accessible au plus grand nombre. Habituellement proposé à 899 €, le Qrevo Curv 2 Flow bénéficie du 26 février jusqu'au 11 mars d’une remise immédiate de 200 €, soit 699 € seulement. Une belle occasion de s’équiper avec un robot haut de gamme sans exploser son budget.
Un rouleau brosse pour attaquer les taches les plus incrustées
Un carrelage clair dans la cuisine, un tapis foncé sous la table basse, des poils de chien qui s’accumulent au pied du canapé et une paire de baskets pleines de terre à l’entrée. Le quotidien des foyers est loin des photos impeccables que l'on peut trouver dans les magazines. Une maison, ça vit, ça respire, et oui, ça se salit aussi. C’est dans cette réalité que s’inscrit le Qrevo Curv 2 Flow, le nouveau robot aspirateur de Roborock, pensé pour les intérieurs vivants.
Sa principale nouveauté ? Un rouleau central, technologie exclusive à ce modèle dans la gamme Qrevo et baptisé Spiraflow. Contrairement aux traditionnelles serpillières plates ou aux doubles disques rotatifs, ce rouleau permet un contact constant avec le sol avec 220 tours/minute, et une pression uniforme pour un nettoyage plus homogène et plus efficace.
Résultat : les traces séchées de café dans la cuisine, une tache de ketchup, les empreintes de pas humides dans le couloir ou la fine couche de poussière sur le parquet ne sont plus un défi. Pour éviter de redéposer de la saleté lors de son passage, ce qui peut arriver avec une serpillère, le rouleau est nettoyé en permanence durant le passage de l'appareil avec un flux d'eau continu.
Le rouleau couvre une grande surface avec 270 mm de longueur, et peut atteindre aussi ces zones qui résistent habituellement aux autres aspirateurs. Extensible, il nettoie à moins de 10 mm des murs et des meubles en se projetant vers les bords pour nettoyer les taches même au plus près des obstacles. Lorsqu'il rencontre un tapis, il est automatiquement entouré d'une protection qui évite les projections d'eau sur la brosse, mais aussi que des poils s'y collent. Vous n'avez rien à faire pour cela, le Qrevo Curv 2 Flow reconnait automatiquement les surfaces et s'adapte à son environnement.
Et parce que le confort d’utilisation est aussi important que la performance, ce rouleau est autonettoyant et automatiquement séché à l’air chaud à 55°C après chaque passage. Plus besoin de manipuler des tampons sales ou de vous soucier des mauvaises odeurs.
Une navigation intelligente qui s’adapte à votre maison
Si vous avez déjà vu un robot aspirateur s’empêtrer contre une chaise ou tourner en rond autour d’un pied de table, vous savez à quel point la navigation est cruciale. Roborock a intégré dans le Qrevo Curv 2 Flow son système Reactive AI 2.0, combinant caméra et lumière structurée pour détecter et éviter les obstacles avec une précision bluffante.
Le robot est ainsi capable de reconnaître les objets laissés au sol : câbles, chaussures, bols pour animaux, et même les chaussettes oubliées. Il les contourne avec fluidité, sans les traîner avec lui ni s’y coincer. En plus, il adapte automatiquement son comportement aux différentes surfaces : il lève ses modules de lavage lorsqu’il détecte un tapis, et augmente sa puissance d’aspiration jusqu’à 20 000 Pa pour un nettoyage en profondeur des sols durs et des tapis. La poussière, comme les miettes et les poils sont récupérés d'un coup d'un seul lors du passage de l'appareil et le système anti-enchevêtrement intégré à la brosse coupe les cheveux et les poils, qui ainsi ne bouchent pas le conduit d'aspiration.
Ajoutez à cela une toute nouvelle station de charge et d'entretien, capable de laver à l'eau chauffée à 75 °C et de sécher les rouleaux, de vider le bac à poussière, et de remplir le réservoir d’eau propre, et vous obtenez une machine quasi autonome, capable de s’occuper du nettoyage pendant plusieurs semaines sans intervention humaine.
Des détails qui changent tout au quotidien
L’intelligence du Qrevo Curv 2 Flow ne s’arrête pas à la navigation. Son application mobile permet de programmer les zones à nettoyer, de créer des murs virtuels, ou de planifier un nettoyage pièce par pièce. Vous pouvez par exemple programmer un passage spécifique dans la cuisine chaque soir après le dîner, ou éviter la chambre du bébé pendant la sieste.
Autre point fort : la forme incurvée de la base du robot, très appréciée des utilisateurs du premier modèle, et qui fait ici son retour pour s'intégrer au mieux dans votre maison. Bien souvent on a envie de cacher son aspirateur robot, trop gros, trop tech et pas assez élégant. Le Curv 2 Flow renverse la table et veut être remarqué au beau milieu de votre salon ou de votre entrée.
Enfin, le Qrevo Curv 2 Flow propose aussi des profils de nettoyage personnalisés, adaptés aux différents types de salissures : poussière légère, taches incrustées, zones à fort passage… Le robot ajuste automatiquement la pression du rouleau et la quantité d’eau distribuée pour optimiser les résultats, que vous ayez à ramasser un peu de terre dans le couloir ou une grosse tache de sauce en plein milieu de la cuisine.
Une offre de lancement à ne pas manquer
Pour accompagner la sortie du Qrevo Curv 2 Flow, Roborock lance une offre de lancement exceptionnelle. Du 26 février au 11 mars, le robot est disponible au prix de 699 €, au lieu de 899 €. Une réduction de 200 € qui permet de s’offrir un concentré d’innovations à un tarif particulièrement attractif. L'offre est disponible sur le site du constructeur, comme chez Amazon.
À ce prix, on bénéficie d’un robot aspirateur haut de gamme mais accessible, équipé des technologies les plus avancées du moment, et conçu pour simplifier réellement le quotidien. Plus qu’un appareil, c’est une promesse : celle de ne plus avoir à penser au ménage, tout en profitant d’un intérieur toujours propre.