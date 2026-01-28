En période de soldes d’hiver, certaines promotions se démarquent par leur pertinence plus que par leur simple remise. C’est précisément le cas chez Boulanger, où deux aspirateurs très populaires sont affichés au même prix, tout en répondant à des usages radicalement différents.
Boulanger frappe fort avec deux références incontournables du nettoyage domestique proposées à 249,00 € chacune. D’un côté, le Dyson V8 Advanced, aspirateur balai sans fil reconnu pour son efficacité sur les sols secs. De l’autre, le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme, un aspirateur laveur pensé pour un nettoyage humide complet. Deux philosophies, deux usages… mais un point commun : une remise particulièrement intéressante dans le cadre des soldes d’hiver.
Pourquoi choisir l’un de ces deux aspirateurs ?
- Un prix identique, deux usages complémentaires : aspiration pure ou lavage + aspiration.
- Des remises significatives par rapport aux tarifs habituels constatés hors période de soldes.
- Des modèles éprouvés, largement adoptés par les utilisateurs pour un usage quotidien.
Dyson V8 Advanced ou Tineco Floor One S5 : quel aspirateur choisir selon vos besoins ?
Choisir entre ces deux modèles dépend avant tout de votre manière de nettoyer votre intérieur et du type de sols à entretenir. Nous avons déjà eu l’occasion d’analyser ces deux produits dans nos tests, ce qui permet de mieux cerner leurs forces respectives.
Dyson V8 Advanced : un aspirateur balai efficace et polyvalent
Pensé pour un nettoyage rapide et régulier, le Dyson V8 Advanced se distingue par sa puissance d’aspiration constante et sa maniabilité. Grâce à sa conception sans fil, il convient particulièrement aux appartements et maisons où l’on souhaite intervenir fréquemment, sans sortir un appareil encombrant.
Capable d’aspirer efficacement poussières, poils d’animaux et débris sur sols durs comme sur tapis, il repose sur une technologie cyclonique éprouvée. Son autonomie, suffisante pour un entretien standard, reste toutefois plus limitée en mode boost. Autre point à noter : il ne propose pas de fonction lavage, ce qui le destine exclusivement aux sols secs.
À 249,00 € au lieu de 399,00 €, cette offre de soldes rend le Dyson V8 plus accessible, notamment pour celles et ceux qui recherchent un aspirateur balai fiable pour l’entretien quotidien.
- Moteur numérique Dyson V8
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
- Filtration avancée contre les allergènes
- Basse émission sonore
- Efficace sur moquettes et sols durs
- Nettoyage limité pour grandes surfaces
- Possible besoin de vider souvent le réservoir
Tineco Floor One S5 Stretch Extreme : l’allié des sols toujours impeccables
À l’inverse, le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme s’adresse aux foyers qui privilégient un nettoyage humide complet. Aspirer et laver en un seul passage devient ici la norme, ce qui se révèle particulièrement pratique sur le carrelage, le parquet vitrifié ou les sols stratifiés.
Doté d’un système intelligent de gestion de l’eau et de la puissance, il adapte automatiquement son fonctionnement au niveau de saleté détecté. Le résultat est un nettoyage homogène, avec une sensation de sol réellement propre après passage. En contrepartie, ce type d’appareil se montre moins adapté aux tapis épais et nécessite un entretien régulier de ses bacs.
Affiché à 249,00 € au lieu de 449,00 €, le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme devient une option très sérieuse pour celles et ceux qui souhaitent simplifier l’entretien des sols durs, notamment dans un contexte de nettoyage fréquent.
- Technologie HyperStretch pour atteindre les recoins difficiles
- Brosse Double Bord Zero Tangle limite les emmêlements à moins de 0,03%
- Capteur intelligent iLoop ajuste automatiquement l'aspiration et le débit d'eau
- Grande autonomie de 40 minutes
- Système de double réservoir pour un nettoyage sans interruption
- Utilisation limitée aux sols durs
- Taille encombrante pour certains espaces restreints
