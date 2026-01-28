Pensé pour un nettoyage rapide et régulier, le Dyson V8 Advanced se distingue par sa puissance d’aspiration constante et sa maniabilité. Grâce à sa conception sans fil, il convient particulièrement aux appartements et maisons où l’on souhaite intervenir fréquemment, sans sortir un appareil encombrant.

Capable d’aspirer efficacement poussières, poils d’animaux et débris sur sols durs comme sur tapis, il repose sur une technologie cyclonique éprouvée. Son autonomie, suffisante pour un entretien standard, reste toutefois plus limitée en mode boost. Autre point à noter : il ne propose pas de fonction lavage, ce qui le destine exclusivement aux sols secs.

À 249,00 € au lieu de 399,00 €, cette offre de soldes rend le Dyson V8 plus accessible, notamment pour celles et ceux qui recherchent un aspirateur balai fiable pour l’entretien quotidien.