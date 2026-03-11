Cet aspirateur robot repose sur une puissance d'aspiration de 21 000 Pa, un niveau qui lui permet de traiter aussi bien les sols durs que les tapis et moquettes en un seul passage. La navigation s'appuie sur un LiDAR dToF intégré dans la face avant du robot, ce qui lui permet de maintenir un profil de 81 mm de hauteur et de se glisser sous la majorité des meubles bas. La technologie AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, alimentée par une caméra RGB et une lumière structurée 3D, détecte les obstacles en temps réel et adapte le trajet pour nettoyer au plus près des bords et des angles.