Le T50 Pro Omni Gen2 passe à 449 € au lieu de 899 € sur Amazon dans le cadre des ventes flash, soit 50 % de réduction. Disponible en noir et en blanc, ce robot aspirateur laveur embarque une station OMNI autonome, 21 000 Pa d'aspiration et une navigation LiDAR.
Les ventes flash Amazon réservent parfois des fenêtres d'achat difficiles à ignorer. C'est le cas du T50 Pro Omni Gen2 signé Ecovacs, un robot aspirateur laveur de deuxième génération qui tombe à -50% par rapport à son tarif habituel. La machine s'adresse aux foyers qui veulent déléguer le nettoyage des sols au quotidien sans intervenir manuellement entre chaque session.
Ce que le T50 Pro Omni Gen2 change vraiment dans le quotidien d'un ménage
Cet aspirateur robot repose sur une puissance d'aspiration de 21 000 Pa, un niveau qui lui permet de traiter aussi bien les sols durs que les tapis et moquettes en un seul passage. La navigation s'appuie sur un LiDAR dToF intégré dans la face avant du robot, ce qui lui permet de maintenir un profil de 81 mm de hauteur et de se glisser sous la majorité des meubles bas. La technologie AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, alimentée par une caméra RGB et une lumière structurée 3D, détecte les obstacles en temps réel et adapte le trajet pour nettoyer au plus près des bords et des angles.
Pour le lavage, le système OZMO Turbo 2.0 combine deux plateaux rotatifs et un dosage intelligent de l'eau, avec une caméra qui détecte les taches et ajuste le débit et le nombre de passages en fonction du niveau de salissure. La serpillière se relève automatiquement jusqu'à 9 mm lors du passage sur les tapis pour éviter de les mouiller. La technologie ZeroTangle 2.0 gère quant à elle les cheveux et poils grâce à une structure en V à triple action, limitant les interventions manuelles sur les brosses.
La station OMNI 10 en 1 prend en charge l'essentiel de l'entretien : vidage automatique du bac dans un sac de 4 litres, lavage des serpillières à l'eau chaude à 75 °C, séchage à l'air chaud à 45 °C, ajout automatique de solution nettoyante et recharge du réservoir. L'autonomie est annoncée à 255 minutes, suffisante pour couvrir des surfaces importantes sans interruption. Le robot est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et l'assistant vocal ECOVACS YIKO, et pilotable depuis l'application ECOVACS HOME.
À 449 € au lieu de 899 €, le T50 Pro Omni Gen2 est disponible en version noire et en version blanche sur Amazon et aussi sur Boulanger, dans la limite des stocks disponibles.