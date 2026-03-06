Chaque printemps, c'est le même rituel qui redémarre : pelouse à remettre en état, bordures à reprendre, piscine à nettoyer avant les premiers beaux jours. Pour beaucoup de propriétaires, la saison rime encore avec heures passées derrière une tondeuse ou une épuisette. Une corvée, oui, mais indispensable pour profiter de son jardin une fois les beaux jours revenus.

En 2026, MOVA entend simplifier radicalement cette équation. La marque, qui se présente comme le numéro un mondial des robots tondeuses à technologie LiDAR en 2025, dévoile deux gammes de tondeuses robotisées, LiDAX Ultra et ViAX, ainsi qu’un premier robot de piscine, le Diver A10. Leur point commun : une navigation intelligente basée sur l’IA, sans câble périmétrique à enterrer ni configuration RTK complexe. La mission de Mova est simple : automatiser au maximum l'entretien de votre jardin, pour passer plus de temps à en profiter, le tout à un prix plus abordable grâce à des remises allant jusqu'à 300€.