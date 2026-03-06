MOVA lance trois gammes pour reprendre le contrôle des week-ends printaniers : LiDAX Ultra, ViAX et Diver A10. Ces tondeuses robots sans câble périmétrique et ce robot piscine IA vont vous permettre de regagner du temps libre et de profiter d'un extérieur impeccable et sans effort.
Chaque printemps, c'est le même rituel qui redémarre : pelouse à remettre en état, bordures à reprendre, piscine à nettoyer avant les premiers beaux jours. Pour beaucoup de propriétaires, la saison rime encore avec heures passées derrière une tondeuse ou une épuisette. Une corvée, oui, mais indispensable pour profiter de son jardin une fois les beaux jours revenus.
En 2026, MOVA entend simplifier radicalement cette équation. La marque, qui se présente comme le numéro un mondial des robots tondeuses à technologie LiDAR en 2025, dévoile deux gammes de tondeuses robotisées, LiDAX Ultra et ViAX, ainsi qu’un premier robot de piscine, le Diver A10. Leur point commun : une navigation intelligente basée sur l’IA, sans câble périmétrique à enterrer ni configuration RTK complexe. La mission de Mova est simple : automatiser au maximum l'entretien de votre jardin, pour passer plus de temps à en profiter, le tout à un prix plus abordable grâce à des remises allant jusqu'à 300€.
LiDAX Ultra : la solution haut de gamme pour terrains exigeants, 200€ moins cher
Produit phare de la marque, la série LiDAX Ultra cible les jardins de 800 à 2 000 m². Tous les modèles proposés, adaptés à différentes surfaces de terrain, reposent sur une base technologique commune et misent sur une installation sans fil de câble périphérique. MOVA supprime ainsi l’une des principales contraintes des robots tondeuses traditionnels, qui consiste à préparer le terrain pour permettre au robot tondeuse de naviguer sans difficultés dans la maison.
Au cœur du système se trouve UltraView 2.0, qui combine un LiDAR 3D à 360° et une caméra HDR 1080p assistée par intelligence artificielle. Cette association permet une cartographie en temps réel et une reconnaissance de plus de 300 types d’obstacles. Grâce à son champ de vision panoramique, le robot ajuste dynamiquement ses trajectoires, y compris sous un feuillage dense ou en conditions lumineuses difficiles. Plus besoin de ranger son jardin, les jouets des enfants ou les outils de jardinage. Le LiDAX sait les identifier et les éviter soigneusement durant son passage.
La performance de coupe repose sur la technologie UltraTrim 1.0. Le disque inférieur s’étend automatiquement pour tondre au plus près des murs et des bordures. Les roues tout-terrain permettent de gravir des pentes jusqu’à 45 % et de franchir des obstacles de 4 cm. Le robot peut également circuler dans des passages étroits de 60 cm. La série se décline en cinq variantes : 800, 1000, 1200, 1600 et 2000, correspondant à la surface recommandée en m². Les modèles 1600 et 2000 intègrent en plus un module 4G pour une connectivité renforcée. Vous pouvez les contrôler depuis l'application mobile, même s'ils se trouvent loin de votre connexion Wi-Fi, et ces modèles peuvent vous alerter en cas de vol.
L’application MOVA permet d'ailleurs de régler la hauteur de coupe, gérer deux cartes distinctes et de définir plus de 150 zones personnalisées. Des fonctions de protection animale, de sécurité antivol et différents modes de tonte complètent l’ensemble pour une tonte complète de votre gazon. Les LiDAX s'adressent donc aux propriétaires de jardins de moyenne ou de grande taille, ainsi qu'à tous ceux voulant le meilleur robot tondeuse pour un jardin net et sans le moindre brin d'herbe qui dépasse.
300€ de remise, le Mova LiDAX Ultra AWD : la version pensée pour les terrains difficiles
La LiDAX Ultra AWD constitue le modèle le plus ambitieux de la gamme. Le sigle AWD (All-Wheel Drive) renvoie à sa transmission intégrale. La tondeuse s’appuie sur quatre moteurs indépendants et une suspension adaptative pour améliorer la motricité. Ce dispositif lui permettrait de grimper des pentes allant jusqu’à 80 % et de franchir des obstacles d’environ 6 cm, des caractéristiques pensées pour les jardins accidentés ou en forte déclivité.
Côté performances, la batterie 36 V promet une large couverture. Trois versions sont proposées avec une couverture de 1 000, 1600 ou 2 000 m². La largeur de coupe atteint 40 cm grâce à deux disques de coupe, ce qui doit permettre de couvrir plus rapidement de grandes surfaces. Comme les autres modèles de la gamme, la LiDAX Ultra AWD intègre également la technologie UltraTrim pour améliorer la coupe le long des bordures, ainsi qu’une gestion des zones multiples et des fonctions de sécurité via l’application MOVA.
Cette version mise sur le même système de navigation UltraView 2.0 que la LiDAX Ultra, combinant un LiDAR 3D à 360° et deux caméras HDR 1080p. L’ensemble permet de cartographier la pelouse en quelques minutes, sans fil périphérique ni station RTK. Selon la marque, le robot est capable de reconnaître plus de 300 types d’obstacles, y compris dans des conditions lumineuses difficiles, de nuit comme en plein soleil.
La version AWD vise ainsi les terrains complexes, tandis que les déclinaisons standard se destinent plutôt aux jardins plats.
ViAX : la tonte intelligente pour petits jardins urbains à -80€
La série ViAX vise les surfaces plus compactes, de 250 à 500 m². Trois versions sont proposées : ViAX 250, 300 et 500. Le positionnement est clair : offrir une solution robotisée accessible, sans installation complexe.
Les modèles 250 et 300 reposent sur une autre technologie baptisée UltraEyes 1.0, un système de double vision HDR piloté par IA. Les deux caméras analysent l’environnement avec une portée allant jusqu’à 50 mètres. Le robot détecte automatiquement les limites de la pelouse, distingue les surfaces engazonnées et évite plus de 300 obstacles courants. En résumé, pas besoin de vraiment paramétrer au cordeau son robot tondeuse. Il suffit de le lancer sur le terrain pour la cartographie, puis il s'occupe du reste sans aucune intervention humaine.
Le ViAX 500 va plus loin en intégrant UltraEyes 2.0, qui combine vision robotique et LiDAR 3D à 360°. Cette hybridation améliore la précision et garantit des performances constantes, même de nuit. Le robot tondeuse étant particulièrement silencieux, vous pouvez le lancer au petit matin ou tard dans la soirée sans risquer de réveiller vos voisins. La trajectoire de tonte adopte un schéma en U pour assurer une couverture homogène et un rendu visuel régulier.
La gestion se fait enfin via l’application MOVA Home. Cinq modes de tonte sont proposés, avec programmation, gestion multi-zones et personnalisation complète. Depuis votre smartphone, vous pouvez paramétrer et piloter votre ViAX 500 dans les moindres détails, et sans même sortir de chez vous une fois connecté au réseau Wi-Fi de la maison.
Diver A10 : l’IA s’attaque au nettoyage de la piscine (et profite de 100€ de réduction)
MOVA étend son écosystème extérieur avec le Diver A10, premier robot nettoyeur de piscine de la marque. Son ambition est simple, dans la droite lignée de celle de la gamme de robots tondeuses : rendre le nettoyage du bassin aussi automatisé que celui de la pelouse.
Le Diver A10 embarque trois moteurs sans balais et un système d’entraînement à double voie. Il développe une puissance d’aspiration de 22 700 litres par heure, capable d’absorber sable, feuilles, insectes et algues. Le nettoyage couvre le fond, les parois et la ligne d’eau.
La navigation repose sur la technologie EdgePulse AI, associant deux capteurs à effet Hall et quatre roues magnétiques. Concrètement, le robot maintient sa trajectoire le long des parois et effectue un double passage sur la ligne d’eau pour éliminer les résidus jusqu’à 5 cm au-dessus. Sa batterie de 7 800 mAh offre jusqu’à quatre heures d’autonomie, couvrant un bassin allant jusqu’à 180 m². Petites, moyennes ou grandes piscines peuvent donc profiter d'un nettoyage automatisé, sans effort et régulier.
Des promotions qui tombent à pic pour le grand nettoyage de printemps
MOVA accompagne ce lancement d’offres promotionnelles sur l’ensemble des gammes :
Série LiDAX Ultra :
- LiDAX Ultra 800 : 849 € au lieu de 949 €
- LiDAX Ultra 1000 : 949€ au lieu de 999€
- LiDAX Ultra 1200 : 999 € au lieu de 1 099 €
- LiDAX Ultra 1600 : 1 249 € au lieu de 1 499 €
- LiDAX Ultra 2000 : 1 499 € au lieu de 1 699 €
Série ViAX :
- ViAX 250 : 499 € au lieu de 579 €
- ViAX 300 : 549 € au lieu de 599 € (l'abri pour le robot tondeuse est offert)
Série LiDAX Ultra AWD (du 10 au 23 mars) :
Diver A10 :
- Diver A10 : 599 € au lieu de 699 € (du 10 au 23 mars)
Avec ces trois familles de produits, MOVA couvre désormais l’entretien complet des extérieurs, de la petite pelouse urbaine aux grands terrains complexes, jusqu’au nettoyage du bassin. Il ne vous reste plus qu'à vous détendre et à profiter de votre jardin, ces robots s'occupent du reste.