Le D500 s'adresse aux foyers où les sols encaissent régulièrement les passages d'enfants et d'animaux. Sa puissance d'aspiration de 17 000 Pa associée à un dosage intelligent de l'eau lui permet de traiter en un seul passage aliments renversés, traces de pas et taches de graisse sur parquet, carrelage et autres surfaces dures, sans laisser de résidu humide.

Habituellement affiché à 249,99 €, le D500 est proposé à 199,99 € jusqu'au 16 mars.