Le printemps est souvent l'occasion de s'attaquer aux recoins oubliés de la maison. UWANT en profite pour proposer deux de ses appareils à prix réduit jusqu'au 16 mars : le nettoyeur de tissus Y100 S passe à 169,99 € et l'aspirateur laveur D500 à 199,99 €. Deux machines pensées pour les foyers avec enfants ou animaux.
Le nettoyage en profondeur des tissus et des sols reste l'une des corvées les plus chronophages du quotidien. Canapés tachés, poils incrustés dans les tapis, traces de pas sur le parquet : les solutions classiques montrent vite leurs limites. UWANT propose deux appareils qui s'attaquent à ces problèmes de façon ciblée, avec des technologies de désinfection intégrées et des systèmes d'auto-nettoyage qui simplifient l'entretien après utilisation. Les deux modèles sont disponibles sur Amazon Europe et la boutique officielle UWANT jusqu'au 16 mars.
Les deux offres UWANT à saisir chez Amazon
- L'aspirateur laveur UWANT D500 à 199,99€ au lieu de 249,99€
- Le nettoyeur de tissu UWANT Y100 S à 169,99€ au lieu de 229,99€
UWANT D500 : l'aspirateur laveur conçu pour venir à bout des sols sans laisser de traces
Le D500 s'adresse aux foyers où les sols encaissent régulièrement les passages d'enfants et d'animaux. Sa puissance d'aspiration de 17 000 Pa associée à un dosage intelligent de l'eau lui permet de traiter en un seul passage aliments renversés, traces de pas et taches de graisse sur parquet, carrelage et autres surfaces dures, sans laisser de résidu humide.
Habituellement affiché à 249,99 €, le D500 est proposé à 199,99 € jusqu'au 16 mars.
Son système peigne Z-Shape démêle automatiquement cheveux et poils lors du passage, ce qui réduit la fréquence des interventions manuelles sur la brosse. La désinfection repose sur un système d'électrolyse de l'eau qui traite en continu la brosse, les conduits et le réservoir d'eau sale. Après l'auto-nettoyage, un séchage à 65 °C limite l'apparition de mauvaises odeurs. La tête de 13,5 cm passe sous la majorité des meubles, le nettoyage s'effectue sur trois côtés sans angle mort, et l'indice d'étanchéité IPX6 permet un rinçage direct de la tête sous le robinet. L'autonomie est annoncée à 30 minutes.
UWANT Y100 S : le nettoyeur de tissus qui s'occupe du canapé, du matelas et des rideaux
Le Y100 S combine en un seul appareil la pulvérisation, le brossage et l'aspiration pour nettoyer les tissus d'ameublement sans retirer les housses. Trois modes sont disponibles selon le type de tache : le mode eau froide, avec ses 18 000 Pa de puissance d'aspiration, absorbe rapidement les liquides renversés comme le jus ou le lait. Pour les taches incrustées, huiles ou sauces, le mode vapeur à 100 °C ramollit les saletés avant que la solution nettoyante les élimine. Un troisième mode vapeur froide complète la gamme pour les tissus plus délicats.
Habituellement affiché à 229,99 €, le Y100 S est proposé à 169,99 € jusqu'au 16 mars.
La vapeur à 100 °C présente un second avantage : elle élimine acariens, bactéries et allergènes sans recourir à des produits chimiques, ce qui le rend adapté aux foyers avec enfants ou animaux. Sept brosses sont livrées avec l'appareil pour s'adapter aux différentes surfaces, des sièges auto aux paniers pour animaux en passant par les rideaux. Après utilisation, un cycle d'auto-nettoyage rince automatiquement le circuit et la brosse. Le fabricant annonce un temps de séchage des tissus de 15 minutes.