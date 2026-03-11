La puissance d'aspiration de 20 000 Pa place le R11 dans une catégorie où peu de robots à ce tarif se risquent. Elle lui permet de traiter aussi bien les sols durs que les tapis, où les particules et poils ont tendance à s'accrocher en profondeur. Le système anti-enchevêtrement prend en charge les cheveux longs et les poils d'animaux, ce qui réduit la fréquence des interventions manuelles sur la brosse.

La navigation LiDAR assure une cartographie précise du domicile, avec détection des obstacles et optimisation des trajets pièce par pièce. L'application mobile permet de programmer les passages, de définir des zones d'exclusion et de suivre l'avancement du nettoyage en temps réel. Le R11 embarque également une fonction lavage pour traiter les sols durs en complément de l'aspiration.