Le Redkey R11 bénéficie d'une réduction de 62 € sur Amazon jusqu'au 16 mars, le faisant passer à 167,61 € au lieu de 229,99 €. Un aspirateur robot laveur avec navigation LiDAR et station de vidage 4 litres à un tarif qui mérite qu'on s'y attarde.
Les aspirateurs robots avec station de vidage automatique restaient jusqu'ici réservés aux budgets plus généreux. Le Redkey R11 tente de changer la donne en intégrant cette fonctionnalité à un prix contenu, avec en prime une puissance d'aspiration annoncée à 20 000 Pa et une navigation LiDAR pour cartographier les pièces avec précision. L'offre est disponible sur Amazon jusqu'au 16 mars.
Redkey R11 : ce que la fiche technique annonce pour moins de 170 €
La puissance d'aspiration de 20 000 Pa place le R11 dans une catégorie où peu de robots à ce tarif se risquent. Elle lui permet de traiter aussi bien les sols durs que les tapis, où les particules et poils ont tendance à s'accrocher en profondeur. Le système anti-enchevêtrement prend en charge les cheveux longs et les poils d'animaux, ce qui réduit la fréquence des interventions manuelles sur la brosse.
La navigation LiDAR assure une cartographie précise du domicile, avec détection des obstacles et optimisation des trajets pièce par pièce. L'application mobile permet de programmer les passages, de définir des zones d'exclusion et de suivre l'avancement du nettoyage en temps réel. Le R11 embarque également une fonction lavage pour traiter les sols durs en complément de l'aspiration.
Son atout le plus concret à ce prix reste la station de vidage automatique de 4 litres, qui collecte les déchets après chaque passage et évite de vider le bac manuellement après chaque session. Une capacité de 4 litres permet plusieurs semaines d'utilisation sans intervention selon la superficie du logement.
À 167,61 € avec une station de vidage incluse, le Redkey R11 se positionne sur un segment où la concurrence propose rarement l'ensemble de ces fonctionnalités réunies à ce tarif. L'offre reste active jusqu'au 16 mars 2026 à 23h59 sur Amazon.