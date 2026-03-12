Eureka profite du printemps pour mettre deux de ses appareils en avant sur Amazon. Le FloorShine 460, nettoyeur de sols eau et poussière, s'affiche sous la barre des 170 €, tandis que le J15 Max Ultra, le robot aspirateur laveur le plus abouti de la gamme, cible les foyers qui veulent déléguer entièrement le nettoyage. Deux appareils, deux approches du ménage.
Difficile de trouver un nettoyeur de sols eau et poussière qui tient ses promesses sous la barre des 200 €. Eureka tente de répondre à cette question avec le FloorShine 460, un appareil qui combine aspiration et lavage en un seul passage à un tarif contenu. En parallèle, la marque pousse son J15 Max Ultra, le robot le plus intelligent de sa gamme, pour les profils qui souhaitent automatiser entièrement cette corvée. Les deux sont disponibles sur Amazon France, avec une promotion officielle de printemps en cours sur le site Eureka.
Les offres ventes flash à saisir
- Le FloorShine 460 à 169,99€ au lieu de 239€
- Le J15 Max Ultra à 799,99€ au lieu de 1199€
Le FloorShine 460 : à moins de 170 €, ce nettoyeur de sols mérite qu'on s'y attarde
Le FloorShine 460 se présente comme le nettoyeur de sols eau et poussière offrant le meilleur rapport entre les fonctionnalités embarquées et le tarif demandé dans cette gamme de prix. Il repose sur un système 4 en 1 qui pulvérise l'eau via 22 buses, frotte le sol grâce à une brosse rotative à 495 tr/min, racle les saletés tenaces et aspire les résidus avec une puissance de 17 000 Pa. Le sol peut être foulé rapidement après passage, le taux de récupération d'eau étant annoncé à 80 %.
L'appareil propose deux modes : un mode quotidien pour les salissures courantes et un mode sec pour absorber les grandes quantités de liquide, utile en salle de bains ou en cuisine après un débordement. Son inclinaison à 180 ° lui permet de se glisser sous les meubles à 8,8 cm de hauteur, et sa brosse latérale atteint les angles et les plinthes. Les réservoirs XL de 650 ml d'eau propre et 600 ml d'eau sale assurent 30 minutes d'autonomie sans interruption. L'auto-nettoyage avec séchage à l'air limite la prolifération bactérienne après utilisation. Sans Wi-Fi ni application, la prise en main est immédiate.
Le J15 Max Ultra : le robot aspirateur le plus intelligent de la gamme Eureka
Le J15 Max Ultra est l'aspirateur robot le plus avancé disponible dans la gamme Eureka. Il embarque une puissance d'aspiration de 22 000 Pa, une IA IntelliView 2.0 capable de reconnaître plus de 200 types d'objets et 30 types de taches, et un double système d'extension : la brosse latérale SweepExtend et la serpillière ScrubExtend se déploient automatiquement dans les angles et au pied des meubles pour ne laisser aucun angle non traité. La serpillière se relève de 12 mm sur les tapis pour éviter de les mouiller.
La station autonettoyante gère huit tâches en autonomie : lavage de la serpillière à 80 °C, séchage, remplissage d'eau, vidange de l'eau sale, vidage de la poussière dans un sac de 3 litres, nettoyage du plateau et recharge. L'IA détecte les liquides transparents renversés et adapte le comportement du robot en temps réel. Compatible Alexa, Google Assistant et Siri, il se pilote depuis l'application Eureka.
Outre Amazon, la promotion officielle de printemps Eureka est également en cours. Jusqu'au 26 mars, utilisez le code promo FRSHINE460 pour bénéficier d'une réduction exclusive de 5 % applicable sur tous les produits de la boutique officielle Eureka.