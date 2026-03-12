Difficile de trouver un nettoyeur de sols eau et poussière qui tient ses promesses sous la barre des 200 €. Eureka tente de répondre à cette question avec le FloorShine 460, un appareil qui combine aspiration et lavage en un seul passage à un tarif contenu. En parallèle, la marque pousse son J15 Max Ultra, le robot le plus intelligent de sa gamme, pour les profils qui souhaitent automatiser entièrement cette corvée. Les deux sont disponibles sur Amazon France, avec une promotion officielle de printemps en cours sur le site Eureka.