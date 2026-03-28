Amazon brade le Lefant M3 Max à 339,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit 960 € de remise directe sur un robot aspirateur laveur avec station multifonctionnelle. À ce prix, il devient l'un des robots les mieux équipés de sa gamme tarifaire.
Amazon n'en est pas à sa première promotion agressive sur le Lefant M3 Max, et cette nouvelle remise de 960 € le ramène à 339,99 €, un niveau de prix qui le rend très difficile à ignorer. À ce tarif, il se retrouve en concurrence directe avec des robots aspirateurs bien moins bien équipés, tout en embarquant une station multifonctionnelle qui automatise entièrement le cycle de nettoyage. Pour qui cherche à s'équiper d'un robot laveur complet sans y consacrer un budget important, c'est clairement l'offre la plus intéressante du moment dans cette catégorie.
Pourquoi choisir le Lefant M3 Max ?
- Une station multifonctionnelle qui vide le bac, lave et sèche les serpillières et remplit le réservoir d'eau automatiquement, pour plusieurs semaines de nettoyage sans intervention manuelle.
- Une serpillière rotative à haute fréquence combinée à une puissance d'aspiration élevée pour traiter en un seul passage sols durs et tapis, avec relevage automatique au passage sur moquette.
- Une cartographie LiDAR précise avec gestion multi-zones et pilotage via application, pour programmer des sessions par pièce, des zones d'exclusion et des horaires distincts.
Un robot qui prend en charge l'intégralité du ménage
Le Lefant M3 Max aspire et lave les sols en un seul passage grâce à sa double fonction simultanée. Sa station de base prend ensuite le relais après chaque session : vidage automatique du bac à poussière, lavage et séchage des serpillières, remplissage du réservoir d'eau propre avant le prochain cycle. Il cartographie le logement pièce par pièce via LiDAR embarqué, mémorise plusieurs niveaux d'habitation et s'adapte aux obstacles grâce à sa détection par caméra et capteurs. Compatible avec l'application dédiée, Amazon Echo et Google Home, il se pilote à distance ou à la voix pour un confort d'usage maximal au quotidien.
La station automatique, ce qui change vraiment le quotidien
Là où le Lefant M3 Max prend l'avantage sur les robots aspirateurs classiques de sa nouvelle gamme de prix, c'est sur sa station de base entièrement automatisée. La plupart des robots laveurs positionnés sous les 400 € nécessitent encore un rinçage manuel des serpillières et un vidage du bac après chaque passage. Ici, la station lave les serpillières par essorage, les sèche à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs, vide le bac dans un sac collecteur et recharge le réservoir d'eau propre avant la prochaine session. Ce niveau d'automatisation complet est habituellement réservé aux robots affichés entre 500 et 800 €, ce qui explique pourquoi cette remise Amazon change vraiment la donne sur ce produit.
Amazon brade une nouvelle fois ce modèle à 339,99 €
À 339,99 € au lieu de 1 299,99 €, la remise est de 960 €, soit 74% sous le prix de lancement. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon casse le prix du Lefant M3 Max de façon aussi agressive, ce qui confirme que ce tarif est bien réel et non un artifice de prix gonflé. À ce niveau, il se retrouve au même prix que des modèles comme le Roborock QV 35A ou l'Ecovacs Deebot T30S, mais avec une station plus complète embarquée d'origine. Pour ce budget, il est difficile de trouver mieux équipé en ce moment.
À 339,99 € avec 960 € de remise, le Lefant M3 Max est aujourd'hui l'un des robots aspirateurs laveurs les mieux équipés de sa gamme de prix, porté par une station automatique qui fait le travail à la place de l'utilisateur.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l’installation d’une alarme connectée complète