À 339,99 € au lieu de 1 299,99 €, la remise est de 960 €, soit 74% sous le prix de lancement. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon casse le prix du Lefant M3 Max de façon aussi agressive, ce qui confirme que ce tarif est bien réel et non un artifice de prix gonflé. À ce niveau, il se retrouve au même prix que des modèles comme le Roborock QV 35A ou l'Ecovacs Deebot T30S, mais avec une station plus complète embarquée d'origine. Pour ce budget, il est difficile de trouver mieux équipé en ce moment.

À 339,99 € avec 960 € de remise, le Lefant M3 Max est aujourd'hui l'un des robots aspirateurs laveurs les mieux équipés de sa gamme de prix, porté par une station automatique qui fait le travail à la place de l'utilisateur.