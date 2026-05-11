Les Dyson Days font leur retour sur dyson.fr avec une sélection d'aspirateurs sans fil remisés jusqu'à 200 €, accessoires offerts inclus. Avant de craquer, voici ce que valent vraiment ces cinq modèles, du plus accessible au plus technique.
Voici les aspirateurs Dyson en promotion, disponibles dès maintenant sur dyson.fr avec livraison offerte sous 24 à 72 heures.
La gamme Dyson couvre aujourd'hui un spectre très large, du modèle d'entrée de gamme sans fil jusqu'à l'aspirateur laveur multifonction. Pendant les Dyson Days, cinq références sont mises en avant à des tarifs réduits sur le site officiel, avec en prime des accessoires offerts sur certains modèles et le paiement en quatre fois sans frais via PayPal.
Ce type d'opération, directement orchestré par Dyson, présente l'avantage de garantir des produits neufs, sous garantie constructeur, avec retour possible sous 60 jours. Reste à savoir lequel correspond réellement à votre usage.
Top 5 aspirateurs Dyson en promotion pendant les Dyson Days
- Dyson V8 Cyclone à 299 € au lieu de 399 €
- Dyson V11 Advanced à 449 € au lieu de 599 €
- Dyson V15 Detect Fluffy à 599 € au lieu de 799 €
- Dyson Cyclone V10 Submarine à 399 € au lieu de 549 €
- Dyson PencilVac Fluffycones Noir Mat à 399 € au lieu de 499 €
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Choisir entre un V8 et un V15 ne se résume pas à un écart de budget : ce sont des profils d'utilisation franchement différents. Le V8 convient parfaitement aux petites surfaces et aux foyers sans animaux ni moquette épaisse, là où son autonomie d'environ 25 minutes en usage intensif est suffisante. Le V11 Advanced représente le meilleur compromis de la sélection : son écran LCD facilite la gestion de l'autonomie et sa capacité à adapter sa puissance selon le type de sol en fait un choix solide pour la majorité des foyers.
Le V15 Detect Fluffy, de son côté, coche toutes les cases d'un modèle performant et agile, avec sa brosse Fluffy laser vert et ses brosses auto-démêlantes particulièrement efficaces sur les foyers avec animaux, mais son poids de 3,1 kg peut se faire sentir sur les sessions prolongées.
Le V10 Submarine est le seul modèle polyvalent de la sélection capable d'aspirer et de laver les sols durs simultanément, une proposition rare dans la gamme. Le PencilVac Fluffycones, enfin, est une solution à part : son extrême légèreté et sa maniabilité hors pair en font un aspirateur d'appoint idéal pour les petits appartements sans moquette, mais sa puissance modeste et son autonomie limitée le cantonnent à ce rôle.
Voici les aspirateurs Dyson en promotion, disponibles dès maintenant sur dyson.fr avec livraison offerte sous 24 à 72 heures.
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Les remises oscillent entre 100 € et 200 €, ce qui représente des taux de réduction allant de 20 % à 25 % selon les modèles. Pour des appareils Dyson vendus au prix fort la plupart de l'année, c'est un niveau de promotion cohérent avec ce que l'on observe lors des grandes périodes commerciales, et le fait que l'offre soit disponible directement sur dyson.fr garantit l'origine officielle des produits, avec garantie constructeur et retour gratuit sous 60 jours.
Le paiement en quatre fois sans frais via PayPal constitue un avantage concret pour les modèles à 449 € ou 599 €. Les stocks sur ce type d'opération peuvent se resserrer rapidement, notamment sur le V15 et le V11 qui sont les modèles les plus demandés de la gamme Dyson selon notre suivi éditorial.
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