Choisir entre un V8 et un V15 ne se résume pas à un écart de budget : ce sont des profils d'utilisation franchement différents. Le V8 convient parfaitement aux petites surfaces et aux foyers sans animaux ni moquette épaisse, là où son autonomie d'environ 25 minutes en usage intensif est suffisante. Le V11 Advanced représente le meilleur compromis de la sélection : son écran LCD facilite la gestion de l'autonomie et sa capacité à adapter sa puissance selon le type de sol en fait un choix solide pour la majorité des foyers.

Le V15 Detect Fluffy, de son côté, coche toutes les cases d'un modèle performant et agile, avec sa brosse Fluffy laser vert et ses brosses auto-démêlantes particulièrement efficaces sur les foyers avec animaux, mais son poids de 3,1 kg peut se faire sentir sur les sessions prolongées.

Le V10 Submarine est le seul modèle polyvalent de la sélection capable d'aspirer et de laver les sols durs simultanément, une proposition rare dans la gamme. Le PencilVac Fluffycones, enfin, est une solution à part : son extrême légèreté et sa maniabilité hors pair en font un aspirateur d'appoint idéal pour les petits appartements sans moquette, mais sa puissance modeste et son autonomie limitée le cantonnent à ce rôle.