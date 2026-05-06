Le H12 Pro Ultra n’est pas un simple relookage du H12 Pro classique. Dreame a revu la copie sur les points qui irritent le plus au quotidien : la brosse se lave désormais à 60 °C pour dissoudre les résidus gras et éliminer les mauvaises odeurs, puis sèche en 30 minutes par air chaud, contre une heure pour la version Pro standard.

Les trois modes de nettoyage (Auto, Ultra et Aspiration) permettent d’adapter la machine aux situations, du coup de balai rapide à l’attaque frontale des taches tenaces avec eau électrolysée. Côté sol, la brosse nettoie désormais sur les deux bords, un détail qui change vraiment la donne le long des plinthes et dans les coins, là où les autres modèles abandonnent.

Dans son test du Dreame H12 Pro, la rédaction avait déjà salué la polyvalence de la gamme et son excellent rapport performance/encombrement, des qualités que la version Ultra renforce encore.