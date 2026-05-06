Les French Days sont terminés, mais certaines promotions restent bien en place. Chez Amazon, le Dreame H12 Pro Ultra s’affiche encore à 179 €, un tarif intéressant pour un aspirateur laveur capable d’aspirer, laver et entretenir sa brosse presque tout seul.
Certaines promotions méritent qu’on s’y attarde. À 179 €, le Dreame H12 Pro Ultra sort clairement du lot : lancé à 449 € à ses débuts, repositionné à 299 € en prix conseillé, il tombe aujourd’hui à un niveau qui le place dans une catégorie de rapport qualité/prix difficile à ignorer. Ce modèle s’adresse avant tout aux foyers avec de grandes surfaces de sol dur (parquet, carrelage, vinyle) et à tous ceux qui veulent en finir avec l’aspirateur + serpillière en deux étapes.
Pourquoi choisir Dreame H12 Pro Ultra ?
- Prix actuel : 179 € sur Amazon, contre 299 € en prix conseillé (soit -40 %), et le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché à 229 €
- Auto-nettoyage de la brosse à l’eau chaude à 60 °C, séchage à l’air chaud en 30 minutes seulement, deux fonctions absentes de nombreux concurrents directs à ce tarif
- Aspiration 16 000 Pa, brosse à 520 tr/min, autonomie 35 minutes sur 35 m² environ
Quand la puissance et l’hygiène vont de pair
Le H12 Pro Ultra n’est pas un simple relookage du H12 Pro classique. Dreame a revu la copie sur les points qui irritent le plus au quotidien : la brosse se lave désormais à 60 °C pour dissoudre les résidus gras et éliminer les mauvaises odeurs, puis sèche en 30 minutes par air chaud, contre une heure pour la version Pro standard.
Les trois modes de nettoyage (Auto, Ultra et Aspiration) permettent d’adapter la machine aux situations, du coup de balai rapide à l’attaque frontale des taches tenaces avec eau électrolysée. Côté sol, la brosse nettoie désormais sur les deux bords, un détail qui change vraiment la donne le long des plinthes et dans les coins, là où les autres modèles abandonnent.
Dans son test du Dreame H12 Pro, la rédaction avait déjà salué la polyvalence de la gamme et son excellent rapport performance/encombrement, des qualités que la version Ultra renforce encore.
Ce que ce modèle apporte… Et ce qu’il ne remplace pas
Dans un marché où Tineco et Bissell se disputent le podium des aspirateurs laveurs, le H12 Pro Ultra se distingue par ses fonctions d’hygiène actives plutôt que par une simple montée en puissance brute. Il excelle sur sols durs, mais ne conviendra pas à ceux qui cherchent un appareil polyvalent sur moquette ou capable d’aspirer vraiment à sec, c’est le H12 Dual qui prend ce rôle dans la gamme.
✅ Les points forts
- Nettoyage brosse à 60 °C avec séchage rapide en 30 minutes, pour une hygiène sans effort manuel
- Aspiration 16 000 Pa couplée à 520 tr/min : les saletés sèches et humides sont traitées en un seul passage
- Brosse double bord pour nettoyer jusqu’aux plinthes et dans les coins
- Racleur résilient à dents de peigne qui démêle les poils sans intervention manuelle
- Trois modes adaptables à chaque situation (Auto, Ultra, Aspiration)
- Note moyenne de 4,1/5 pour plus de 1 800 avis sur Amazon
❌ Les limites
- Autonomie de 35 minutes qui peut s’avérer limitée pour les très grands appartements ou maisons
- Séchage par air chaud sonore, à éviter en soirée ou si vous avez des enfants endormis
- Position parking peu intuitive selon les retours utilisateurs
- Pas adapté à la moquette ou aux sols mixtes : uniquement pensé pour les surfaces dures
- Temps de recharge d’environ 4 heures, ce qui peut être contraignant si la batterie tombe à zéro en milieu de session
À 179 €, le Dreame H12 Pro Ultra change de dimension. C’est un appareil pensé pour les utilisateurs exigeants qui veulent une machine capable d’assurer l’entretien quotidien et le nettoyage en profondeur sans multiplier les outils ni entretenir manuellement la brosse. Il s’adresse particulièrement aux familles avec animaux de compagnie, aux cuisiniers qui affrontent régulièrement des projections grasses, et à tous ceux qui ont majoritairement des sols durs à domicile.
En revanche, si votre logement mélange moquette et carrelage, ou si vous cherchez un aspirateur polyvalent tout-terrain, d’autres modèles de la gamme Dreame (ou des alternatives comme le Tineco Floor One S7) méritent d’être comparés avant de trancher. À ce prix, l’offre reste une des plus solides observées sur ce segment depuis plusieurs mois : une fenêtre à ne pas laisser passer trop longtemps
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