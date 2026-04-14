Positionné comme une évolution directe du Qrevo Plus, le Roborock QV 35A propose un package complet : aspiration à 8 000 Pa, double serpillière rotative à 200 tr/min, navigation LiDAR et station d’accueil qui vide, rince, sèche et recharge en toute autonomie. À 349,98 €, il se retrouve à son niveau de prix le plus attractif depuis son lancement, très loin en dessous du prix conseillé.

Selon le test mené par Capital, le QV 35A s’en sort avec les honneurs sur les sols durs (miettes, poussières, poils d’animaux) et s’avère efficace en un seul passage dans la grande majorité des situations. Il cible explicitement les foyers exigeants, les familles et les propriétaires d’animaux qui veulent déléguer l’entretien quotidien de leurs sols sans compromis. Retrouvez le Roborock QV 35A au meilleur prix du moment sur Amazon.