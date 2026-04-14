Le Roborock QV 35A, robot aspirateur laveur avec station multifonctionnelle, chute à 349,98 € sur Amazon, soit 170 € sous son prix plancher des 30 derniers jours affiché à 519,99 €.
Positionné comme une évolution directe du Qrevo Plus, le Roborock QV 35A propose un package complet : aspiration à 8 000 Pa, double serpillière rotative à 200 tr/min, navigation LiDAR et station d’accueil qui vide, rince, sèche et recharge en toute autonomie. À 349,98 €, il se retrouve à son niveau de prix le plus attractif depuis son lancement, très loin en dessous du prix conseillé.
Selon le test mené par Capital, le QV 35A s’en sort avec les honneurs sur les sols durs (miettes, poussières, poils d’animaux) et s’avère efficace en un seul passage dans la grande majorité des situations. Il cible explicitement les foyers exigeants, les familles et les propriétaires d’animaux qui veulent déléguer l’entretien quotidien de leurs sols sans compromis. Retrouvez le Roborock QV 35A au meilleur prix du moment sur Amazon.
L'essentiel en bref :
- Prix en promotion : 349,98 € (au lieu de 519,99 € sur 30 jours), soit 33% de réduction, 170 € d’économie
- Station tout-en-un : vidage automatique dans un sac de 2,7 L (autonomie 7 semaines), réservoir d’eau propre 4 L, lavage et séchage des serpillières à froid inclus
- Navigation LiDAR PreciSense 360°, cartographie multi-étages jusqu’à 4 niveaux, indice de réparabilité de 8,5/10
Un robot taillé pour le quotidien des familles et des foyers avec animaux
Ce qui distingue immédiatement le QV 35A dans sa catégorie, c’est la combinaison aspiration haute puissance et lavage actif dans un même robot qui se gère presque seul. Les deux serpillières rotatives à 200 tr/min frottent les surfaces dures avec une pression qui imite un geste manuel, tout en se relevant automatiquement de 10 mm dès qu’elles détectent une moquette ou un tapis, une transition fluide et sans intervention.
La brosse principale entièrement en caoutchouc et la brosse latérale asymétrique certifiée SGS affichent un taux d’emmêlement des cheveux de 0%, un argument qui change vraiment le quotidien dans les foyers avec animaux ou cheveux longs. Côté autonomie, la batterie Li-ion 5 200 mAh offre jusqu’à 180 minutes de nettoyage, suffisant pour couvrir un appartement de taille standard en une seule charge.
Solide rapport qualité/prix, mais quelques réserves à avoir en tête
Le QV 35A occupe un segment stratégique : il embarque des fonctions haut de gamme à un prix qui, même en temps normal, reste contenu face à la concurrence directe. Il ne dispose pas du séchage chaud des serpillières ni de la détection d’obstacles par caméra IA présente sur les modèles premium de Roborock, et certains retours utilisateurs signalent un comportement parfois capricieux après plusieurs mois d’usage intensif.
✅ Les points forts
- Aspiration 8 000 Pa parmi les plus élevées de sa catégorie, efficace sur sols durs, parquets et tapis à poils ras
- Station multifonctionnelle complète : vidage, remplissage, lavage et séchage des serpillières en autonomie totale
- Serpillières rotatives 200 tr/min relevables à 10 mm, 30 niveaux d’eau réglables, adaptés à tous types de sols
- Double système anti-emmêlement certifié SGS (0% d’emmêlement), idéal foyers avec animaux ou poils longs
- Navigation LiDAR PreciSense avec cartographie multi-étages jusqu’à 4 niveaux, zones interdites personnalisables
- Indice de réparabilité de 8,5/10, 10/10 sur la facilité de démontage : un modèle pensé pour durer
- Compatible Alexa, Google Home, montres connectées et widgets, application Roborock complète
❌ Les limites
- Pas de séchage chaud des serpillières : séchage à froid uniquement, moins efficace contre les mauvaises odeurs
- Évitement des obstacles par technologie Reactive Tech uniquement — pas de caméra IA, donc moins précis sur les petits objets au sol
- Sur les tapis épais très chargés en poils d’animaux, un second passage peut s’avérer nécessaire
- Pas de réservoir dédié au détergent dans la station : il faut l’ajouter manuellement dans le bac d’eau propre
- Encombrement de la station à prévoir : il faut lui trouver un emplacement fixe et accessible en permanence
Notre verdict
À 349,98 €, le Roborock QV 35A signe l’un des meilleurs rapports fonctions/prix du moment sur le marché des robots aspirateurs laveurs avec station. Il convient parfaitement aux foyers de taille moyenne à grande, aux familles avec animaux, et à quiconque souhaite déléguer l’entretien quotidien de ses sols sans gérer manuellement le nettoyage des serpillières ni le vidage du bac.
Si vous espérez un séchage chaud, une détection d’obstacles par caméra ou les fonctions ultra-premium des gammes Roborock S8 MaxV, il faudra monter en budget. Pour tous ceux qui cherchent un robot vraiment autonome, efficace et réparable, difficile de trouver mieux à ce prix en ce moment.
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