Le Lefant M3 s’inscrit dans une catégorie en pleine effervescence : celle des robots aspirateurs-laveurs dotés d’une station multifonctionnelle, capable de vider le bac, laver les serpillières et les sécher sans la moindre intervention.

Avec une puissance d’aspiration de 12 000 Pa, une navigation LiDAR dToF et une autonomie annoncée de 220 minutes, il vise clairement les foyers souhaitant s’affranchir du ménage quotidien, y compris avec des animaux à la maison. À 299,99 €, le rapport équipement/prix mérite qu’on s’y arrête sérieusement. Découvrez l’offre directement sur la page Amazon du Lefant M3.