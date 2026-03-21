Amazon propose en ce moment le Lefant M3 à 299,99€, soit une remise conséquente sur ce robot aspirateur laveur qui combine aspiration puissante, double serpillière rotative et station autonome complète. Avant de craquer, on fait le point sur ce que ce modèle apporte vraiment au quotidien.
Le Lefant M3 s’inscrit dans une catégorie en pleine effervescence : celle des robots aspirateurs-laveurs dotés d’une station multifonctionnelle, capable de vider le bac, laver les serpillières et les sécher sans la moindre intervention.
Avec une puissance d’aspiration de 12 000 Pa, une navigation LiDAR dToF et une autonomie annoncée de 220 minutes, il vise clairement les foyers souhaitant s’affranchir du ménage quotidien, y compris avec des animaux à la maison. À 299,99 €, le rapport équipement/prix mérite qu’on s’y arrête sérieusement. Découvrez l’offre directement sur la page Amazon du Lefant M3.
Ce que cache (vraiment) cette remise de 70%
Le prix barré affiché à 999,99 € doit être lu avec recul : il s’agit du prix conseillé fabricant, rarement observé en pratique sur les grandes plateformes. Cela dit, les relevés de prix confirment que le Lefant M3 s’échange habituellement autour de 350 à 400 € sur Amazon, ce qui fait de ce tarif à 299,99 € une réduction réelle et tangible. Pour un premier robot de ce niveau d’équipement, c’est une fenêtre d’entrée franchement intéressante, à condition de savoir précisément ce qu’on achète.
Aspiration, lavage, station : ce que le M3 fait vraiment
Le Lefant M3 ne se contente pas d’aspirer : il lave activement grâce à ses deux serpillières rotatives tournant à 200 tr/min, relevables automatiquement sur les tapis pour éviter de les détremper. Sa station multifonctionnelle prend en charge le vidage du bac à poussière, le lavage des serpillières à l’eau chaude et leur séchage, ce qui limite les manipulations à quelques jours d’intervalle seulement.
Sa navigation LiDAR dToF couplée à des capteurs PSD à 190° lui permet de cartographier plusieurs étages, d’optimiser ses trajets et d’éviter les obstacles avec une précision correcte, même si, comme le relèvent plusieurs utilisateurs, il reste perfectible face aux petits objets au sol. Avec une capacité de couverture jusqu’à 220 m² par cycle, il convient aussi bien aux appartements qu’aux maisons de taille moyenne.
Face à ses concurrents, où se place le Lefant M3 ?
Dans cette gamme de prix, le Lefant M3 s’oppose à des modèles comme le Dreame L10s Pro ou le Roborock Q Revo Curv, qui disposent d’un écosystème applicatif plus mature et d’une meilleure intégration aux assistants vocaux et plateformes domotiques.
Le Lefant M3 mise en revanche sur un format compact, une station discrète et un rapport fonctionnalités/prix difficile à battre sous les 300 €, sans prétendre rivaliser avec le haut de gamme à 800 € ou plus.
Ce qu’en pensent les utilisateurs et les tests indépendants
Les retours clients sur Amazon sont globalement positifs, avec une moyenne de 4,3/5 sur plus de 3 500 évaluations, principalement axés sur l’efficacité de la station autonome et la puissance sur les poils d’animaux. Les tests indépendants soulignent néanmoins quelques limites à connaître avant l’achat.
✅ Les points forts
- Aspiration de 12 000 Pa réellement efficace sur sols durs, tapis ras et poils d’animaux
- Station multifonctionnelle qui lave les serpillières à l’eau chaude et les sèche automatiquement
- Autonomie de 220 minutes pour couvrir jusqu’à 220 m² sans interruption
- Navigation LiDAR dToF avec cartographie multi-étages (jusqu’à 3 niveaux)
- Format compact permettant de passer sous la majorité des meubles
- Note client solide et communauté d’utilisateurs active pour le support
❌ Les points faibles
- Détection des petits obstacles au sol (chargeurs, chaussettes) reste imparfaite
- Compatibilité domotique limitée par rapport aux grandes marques du secteur
- Prix barré à 999,99 € artificiel, ce qui gonfle visuellement le taux de réduction
- Application mobile fonctionnelle mais sans la profondeur de personnalisation d’un Roborock ou Dreame
- Station volumineuse à prévoir dans l’espace de vie, même si elle reste plus discrète que la concurrence
✅ Verdict de la rédaction :
Le Lefant M3 à 299,99 € s’adresse avant tout à ceux qui veulent franchir le cap du robot avec station autonome sans dépasser les 300 €, notamment les foyers avec animaux ou les surfaces mixtes parquet/carrelage. Si vous attendez un modèle parfaitement intégré à votre installation domotique ou capable de gérer des tapis épais avec la même aisance, il faudra monter en gamme. Pour les autres, un robot qui vide, lave et sèche tout seul pour moins de 300 €, c’est précisément le type d’achat qu’on regrette rarement une fois le premier cycle lancé.
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