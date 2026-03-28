Numéro 1 des ventes dans sa catégorie sur Amazon et noté 4,5/5 par les testeurs, le Roborock QV 35A aspire, lave, vide son bac et rince ses serpillières tout seul, et repasse sous les 330 € avec 260 € de remise sur son prix de lancement.
Le Roborock QV 35A est l'un des robots aspirateurs laveurs les plus demandés du moment, porté par sa station multifonctionnelle qui automatise l'intégralité du cycle de nettoyage. Lancé à 589,99 €, il revient actuellement à 329,99 € sur Amazon, soit 260 € d'économie directe, son meilleur niveau de prix observé depuis sa sortie. Pour qui veut s'équiper d'un robot haut de gamme sans payer le tarif fort, le timing est clairement favorable.
Pourquoi choisir le Roborock QV 35A ?
- Une puissance d'aspiration de 8 000 Pa HyperForce qui capture poussières, débris incrustés et poils d'animaux en profondeur, y compris sur moquette et tapis à poils ras.
- La serpillière rotative à 200 tr/min se relève automatiquement de 10 mm au passage sur tapis, ce qui évite de mouiller les surfaces qui ne doivent pas l'être.
- La station multifonctionnelle vide le bac, lave et sèche les serpillières et remplit le réservoir d'eau automatiquement, pour un entretien quasi sans intervention manuelle.
Un robot qui prend en charge l'intégralité du ménage
Le Roborock QV 35A aspire et lave les sols en un seul passage, couvre jusqu'à 330 m² par cycle de lavage et navigue grâce à un LiDAR qui cartographie précisément le logement pièce par pièce, jusqu'à quatre étages mémorisés. La détection et l'évitement d'obstacles lui permettent de contourner chaussures, câbles et objets au sol sans rester bloqué.
Compatible Amazon Echo et Google Home, il se pilote depuis l'application Roborock ou à la voix, avec une programmation par zones, des horaires distincts par pièce et des zones d'exclusion définissables manuellement. Avec 51 dB en mode normal, il reste discret même en fonctionnement dans les pièces à vivre.
La station multifonctionnelle, son vrai argument différenciant
Là où le QV 35A prend clairement l'avantage sur les robots sans station ou à station simple, c'est sur le niveau d'autonomie que procure sa base multifonctionnelle. Une fois la session terminée, le robot rentre seul à sa station, qui vide le bac à poussière dans un sac collecteur, rince les serpillières par essorage, les sèche à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs, puis remplit le réservoir d'eau pour le prochain cycle.
Résultat : plusieurs semaines de nettoyage quotidien sans intervention, là où un robot classique exige un vidage et un rinçage manuel après chaque passage. C'est précisément ce niveau d'automatisation qui explique sa position de numéro 1 des ventes dans sa catégorie sur Amazon.
260 € de remise sur un modèle qui se maintenait autour de 589 €
Lancé à 589,99 €, le Roborock QV 35A n'était encore qu'à 399,99 € lors du bon plan Frandroid de juin 2025. À 329,99 €, il atteint aujourd'hui son niveau de prix le plus bas jamais observé selon plusieurs sources de suivi de prix. Dans la gamme Roborock, les modèles supérieurs dotés de bras latéraux extensibles ou d'une reconnaissance d'obstacles par IA avancée dépassent les 600 €, ce qui positionne le QV 35A comme le meilleur rapport autonomie et équipement dans la gamme accessible.
A 329,99 € avec 260 € de remise, le Roborock QV 35A est aujourd'hui l'un des robots aspirateurs laveurs les plus complets de sa gamme de prix, avec une station qui automatise vraiment tout.
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