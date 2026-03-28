Le Roborock QV 35A aspire et lave les sols en un seul passage, couvre jusqu'à 330 m² par cycle de lavage et navigue grâce à un LiDAR qui cartographie précisément le logement pièce par pièce, jusqu'à quatre étages mémorisés. La détection et l'évitement d'obstacles lui permettent de contourner chaussures, câbles et objets au sol sans rester bloqué.

Compatible Amazon Echo et Google Home, il se pilote depuis l'application Roborock ou à la voix, avec une programmation par zones, des horaires distincts par pièce et des zones d'exclusion définissables manuellement. Avec 51 dB en mode normal, il reste discret même en fonctionnement dans les pièces à vivre.