Le marché des robots aspirateurs haut de gamme est de plus en plus encombré, mais peu de modèles parviennent à se distinguer autant que le Narwal Flow 2.

Lancé au premier trimestre 2026 à près de 1300 €, cet aspirateur robot laveur intègre une IA de navigation réellement utile, un système de lavage par rouleau unique sur le marché et des finitions dignes d’un appareil premium. Grâce au code FLOW2CLUBIC à appliquer sur cette page Amazon, le prix descend à 989 € jusqu’au 6 mai, soit une économie de 110 € sur le tarif actuel. Une opportunité concrète pour ceux qui attendaient le bon moment pour franchir le cap.