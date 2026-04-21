Le Narwal Flow 2 s’est imposé comme l’une des meilleures surprises de notre programme de tests cette année, avec une note de 9/10 et un « Prix d'excellence » décerné par la rédaction. Une réduction de 10 % réservée aux lecteurs de Clubic le rend aujourd’hui plus accessible que jamais : on fait le point pour vous aider à décider.
Le marché des robots aspirateurs haut de gamme est de plus en plus encombré, mais peu de modèles parviennent à se distinguer autant que le Narwal Flow 2.
Lancé au premier trimestre 2026 à près de 1300 €, cet aspirateur robot laveur intègre une IA de navigation réellement utile, un système de lavage par rouleau unique sur le marché et des finitions dignes d’un appareil premium. Grâce au code FLOW2CLUBIC à appliquer sur cette page Amazon, le prix descend à 989 € jusqu’au 6 mai, soit une économie de 110 € sur le tarif actuel. Une opportunité concrète pour ceux qui attendaient le bon moment pour franchir le cap.
Pourquoi choisir Narwal Flow 2 ?
- Prix avec code FLOW2CLUBIC : 989 € au lieu de 1 299 € conseillés (remise de 200 € + 10 % code exclusif), valable jusqu’au 6 mai sur AmazonC’est un robot aspirateur laveur haut de gamme avec 31 000 Pa de puissance, lavage à l’eau chaude (60 °C) par rouleau extensible et navigation pilotée par IA.
- La rédaction Clubic lui a attribué la note de 9/10 et un « Prix d'excellence » à l’issue de trois semaines de test intensif.
Un robot qui nettoie autant qu’il analyse
Le Narwal Flow 2 ne ressemble à aucun autre robot sur le marché, et ce n’est pas qu’une question de style. Son système de lavage par rouleau serpillière, extensible pour longer les meubles, associe une pression de 12 N à une eau chauffée instantanément à 60 °C, pour un résultat visible sur les taches légères à modérées : café renversé, traces de pas, poussière incrustée. Côté aspiration, les 31 000 Pa (contre 22 000 Pa sur le Flow 1) font une vraie différence sur les tapis, là où le prédécesseur décevait.
Dans le test complet du Narwal Flow 2, Mathieu souligne également l’efficacité remarquable du mode Freo, ce système d’IA embarquée qui adapte la stratégie de nettoyage pièce par pièce, sans intervention de votre part, jusqu’à charger la cuisine à grande eau tout en entretenant plus brièvement le salon.
Un positionnement ultra-premium dans un segment de plus en plus disputé
Le Flow 2 évolue dans un segment où les concurrents sérieux ne manquent pas, DJI Romo P, Roborock Saros 20, Ecovacs X11 OmniCyclone. Ce qui le différencie, c’est l’association d’un design compact et soigné (verre dépoli, LED d’état, station bien plus discrète que la moyenne) avec une IA de navigation parmi les plus matures du marché.
Ce qu’il n’est pas : un robot pour les petits budgets, ni pour ceux qui cherchent avant tout un aspirateur sans fonction lavage.
✅ Les points forts
- Puissance de 31 000 Pa qui rivalise avec les meilleurs de la catégorie, y compris sur tapis
- Mode Freo (IA) qui adapte le nettoyage en temps réel sans aucune configuration manuelle
- Design compact, finitions premium et station discrète qui s’intègre sans honte dans un salon
- Auto-nettoyage du rouleau à 100 °C pour une hygiène irréprochable entre deux cycles
- Cartographie précise et rapide, reconnaissance de 300 types d’obstacles, traitement local des données certifié TÜV
❌ Les limites
- Consommation d’eau élevée : le bac de 5 L peut s’épuiser en deux cycles sur 45 m²
- Temps de recharge complet d’environ 4 heures, plus long que certains concurrents directs
Le Narwal Flow 2 est l’un de ces rares appareils qui tient ses promesses là où ça compte vraiment : dans l’efficacité quotidienne. Son IA de navigation n’est pas un gadget marketing, son rouleau serpillière fait une vraie différence sur les sols carrelés ou stratifiés, et son design s’intègre sans honte dans un intérieur soigné. À 989 € avec le code FLOW2CLUBIC, la réduction reste modeste rapportée au prix catalogue, mais elle représente le tarif le plus bas observé à ce jour sur un modèle sorti il y a quelques semaines à peine.
Ce bon plan s’adresse aux foyers qui veulent automatiser leur entretien quotidien sur des surfaces moyennes à grandes, et prêts à investir dans un équipement pensé pour durer. Ceux qui n’utilisent pas la fonction lavage, ou qui cherchent simplement à dépenser moins de 500 €, passeront leur chemin sans regret.
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