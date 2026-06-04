Pensé pour les sols durs, le H15 est un aspirateur laveur, qui combine donc aspiration et lavage en un seul passage. Concrètement, il récupère poussières, miettes et autres débris tel un aspirateur classique, tout en nettoyant le sol avec son rouleau humide.

Une approche qui permet de réduire considérablement le temps consacré au ménage au quotidien. Le Redroad H15 dispose d’une puissance d’aspiration annoncée jusqu’à 22 000 Pa, d'une autonomie pouvant atteindre 45 minutes selon le mode utilisé et chaque remplissage permet de gérer jusqu’à 150 m2.