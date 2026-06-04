Marre de sortir l’aspirateur puis la serpillière à chaque session de ménage ? Bonne nouvelle, l’aspirateur laveur Redroad H15 voit son prix chuter à seulement 159,99 € chez Cdiscount, mais il va falloir faire vite !
Une offre particulièrement intéressante pour cet aspirateur laveur sans fil, capable donc d’aspirer et de laver les sols simultanément. À ce tarif, le Redroad H15 s’impose comme une solution plutôt accessible pour gagner du temps au quotidien, tout en profitant des avantages d’un appareil deux-en-un.
Le Redroad H15 à seulement 159,99 € chez Cdiscount
Habituellement affiché à 199,99 €, le Redroad H15 profite actuellement d’une belle réduction chez Cdiscount, avec un tarif ramené à 159,99 € Une occasion à saisir pour celles et ceux qui souhaitent simplifier l’entretien de leur intérieur sans investir dans un appareil premium souvent vendu plusieurs centaines d’euros. Une remise de 20 % valable dès à présent, et jusqu’au 14 juin.
Pensé pour les sols durs, le H15 est un aspirateur laveur, qui combine donc aspiration et lavage en un seul passage. Concrètement, il récupère poussières, miettes et autres débris tel un aspirateur classique, tout en nettoyant le sol avec son rouleau humide.
Une approche qui permet de réduire considérablement le temps consacré au ménage au quotidien. Le Redroad H15 dispose d’une puissance d’aspiration annoncée jusqu’à 22 000 Pa, d'une autonomie pouvant atteindre 45 minutes selon le mode utilisé et chaque remplissage permet de gérer jusqu’à 150 m2.
L’appareil embarque également plusieurs modes de nettoyage afin de s’adapter aux différents niveaux de saleté. Son mode intelligent ajuste automatiquement la puissance en fonction des besoins, tandis qu’un mode plus puissant est prévu pour les taches ou salissures tenaces.
Un entretien facilité au quotidien
Le Redroad H15 mise aussi sur une vraie praticité. Pour cela, une fonction d’auto-nettoyage permet de rincer automatiquement le rouleau après utilisation (pensez à vider régulièrement le réservoir d’eau sale pour éviter toute interruption de fonctionnement et à faire sécher le rouleau à l’air libre), limitant ainsi les manipulations et l’entretien manuel.
Sans fil, maniable et pensé pour les nettoyages réguliers, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent entretenir rapidement leur logement, sans avoir pour cela à multiplier les appareils.
Le Redroad H15 présente toutefois quelques recommandations à prendre en compte, à commencer par un appareil qui révèle tout son potentiel sur les sols durs comme le carrelage, le parquet ou le vinyle, mais qui peut se montrer moins adapté sur un tapis épais. Aussi, le Redroad H15 se montre particulièrement efficace le long des plinthes grâce à son rouleau positionné au plus près du bord droit de l’appareil, et la couverture est de ce fait moins optimale du côté gauche.
Toujours est-il que pour moins de 160 euros, difficile de trouver un appareil capable d’offrir autant de polyvalence. Si vous cherchiez justement un aspirateur laveur sans fil pour remplacer votre duo aspirateur-serpillière, cette offre Cdiscount mérite clairement un coup d’œil.
Le bon plan du moment à retenir : le Redroad H15 actuellement disponible au prix de 159,99 € chez Cdiscount.