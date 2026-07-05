Bonne nouvelle pour celles et ceux qui envisagent de remplacer leur ancien aspirateur. Le Shark PowerDetect Speed Ultramarine profite actuellement d’une offre promotionnelle permettant d’économiser 10 % sur son prix habituel.
Afin de se démarquer au cœur de l’univers impitoyable des aspirateurs balais, la marque Shark mise sur une approche à la fois pratique et intelligente avec son PowerDetect Speed Ultramarine. Ce modèle entend simplifier le quotidien grâce à une série de capteurs capables d’analyser l’environnement en temps réel afin d’ajuster automatiquement les performances de nettoyage. Une promesse séduisante sur le papier, qui vise autant à optimiser l’efficacité de l’appareil qu’à limiter les interventions de l’utilisateur.
Le Shark PowerDetect Speed Ultramarine mise sur l’intelligence embarquée
Derrière son design moderne se cache un appareil particulièrement complet, puisque le Shark PowerDetect Speed Ultramarine embarque une technologie capable d’identifier différents paramètres afin d’optimiser le nettoyage en permanence, sans oublier une puissance d’aspiration de 350W, pour ne laisser aucun débris au sol.
Dans un premier temps, le manche flexible facilite le nettoyage sous les meubles sans avoir à se pencher excessivement, et côté autonomie, Shark annonce jusqu’à 60 minutes d’utilisation, avec une batterie lithium-ion adaptée aux longues sessions de ménage. Un très bon (double) point.
Parmi les technologies embarquées, on retrouve également ici le système FloorDetect, qui reconnaît le type de surface et ajuste automatiquement la puissance. DirtDetect repère quant à lui les zones plus sales pour renforcer l’aspiration, tandis qu’EdgeDetect augmente les performances près des murs et des plinthes.
Enfin, avec DirectionDetect, la marque promet une récupération efficace des débris aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.
L’aspirateur dispose également d’un précieux faisceau lumineux permettant de révéler les poussières les plus discrètes, d’une filtration HEPA associée à un système hermétique anti-allergène, ainsi que d’une brosse anti-emmêlement toujours très pratique pour les foyers avec animaux domestiques.
Une offre exclusive avec code promo offrant 10 % de remise
Affiché habituellement à 299,99 €, le Shark PowerDetect Speed Ultramarine profite actuellement d’une promotion qui fait chuter son prix à 229,99 €. Une offre déjà intéressante, mais qui peut être rendue encore plus attractive grâce à l’application d’un code promotionnel CLUBICSHARK10 offrant 10 % de réduction supplémentaire. De quoi faire passer la facture sous la barre des 210 €, un tarif particulièrement compétitif pour un aspirateur balai doté de telles fonctionnalités.
Cette opération est d’autant plus intéressante qu’elle s’accompagne de plusieurs services inclus, puisque les acheteurs profitent d’une garantie fabricant de 2 ans, d’une livraison gratuite, d’un retour gratuit sous 30 jours et d’un accès à un support client dédié.
Avec son poids de seulement 3,22 kg, son bac à poussière de 0,47 litre, sa capacité à détecter automatiquement les besoins de nettoyage et son autonomie confortable, le Shark PowerDetect Speed Ultramarine se positionne comme une solution particulièrement pertinente pour les utilisateurs souhaitant gagner du temps au quotidien.