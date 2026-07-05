Parmi les technologies embarquées, on retrouve également ici le système FloorDetect, qui reconnaît le type de surface et ajuste automatiquement la puissance. DirtDetect repère quant à lui les zones plus sales pour renforcer l’aspiration, tandis qu’EdgeDetect augmente les performances près des murs et des plinthes.

Enfin, avec DirectionDetect, la marque promet une récupération efficace des débris aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.