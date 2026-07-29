L'avantage concurrentiel le plus marquant de ce modèle reste son système d'autopropulsion SmoothPower, qui accompagne les mouvements de l'utilisateur aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, réduisant nettement l'effort physique habituellement nécessaire avec les aspirateurs-laveurs classiques. L'éclairage LED intégré complète cette approche en révélant la poussière fine normalement invisible sur les sols durs, un vrai gain de précision pour un nettoyage plus complet. La contrepartie logique de ce format reste une maniabilité parfois limitée dans les virages serrés ou sous les meubles bas, une limite fréquente sur ce type d'appareil qui reste toutefois raisonnable au vu des fonctionnalités globales proposées par ce modèle haut de gamme.