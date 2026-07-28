Aspirateur balai Dyson V10 Konical à 399 € au lieu de 499 €

Le Dyson V10 Konical, l'un des tout derniers aspirateurs-balais de la marque, profite d'une remise de dernière minute chez Boulanger. À 399 € au lieu de 499 €, ce modèle mise sur une puissance d'aspiration constante et une technologie anti-emmêlement pensée pour les foyers avec animaux.
Le Dyson V10 Konical fait partie de la nouvelle génération d'aspirateurs sans fil Dyson lancée en 2026, positionnée pour concurrencer directement des marques comme Shark ou Dreame sur le segment du sans-fil. Il repose sur la technologie Root Cyclone et développe une puissance d'aspiration de 150 airwatts, avec une autonomie annoncée jusqu'à 60 minutes selon le mode choisi. L'appareil embarque un filtre HEPA à cinq étages et une brosse motorisée à rouleaux coniques, spécialement conçue pour démêler les cheveux longs et les poils d'animaux durant l'aspiration.
Pourquoi choisir cet Aspirateur balai DYSON V10 Konical ?
- Une puissance d'aspiration de 150 airwatts, adaptée aussi bien aux sols durs qu'aux tapis et moquettes
- Une brosse motorisée à rouleaux coniques qui démêle efficacement les cheveux longs et les poils d'animaux
- Une remise de 100 € qui rend accessible un modèle Dyson tout juste lancé sur le marché
Un aspirateur sans fil pensé pour un nettoyage complet
Le V10 Konical s'inscrit dans la lignée des aspirateurs-balais Dyson haut de gamme, avec une aspiration constante grâce à la technologie Root Cyclone qui limite la perte de puissance en cours d'utilisation. Trois modes de puissance (Eco, Medium et MAX) permettent d'adapter l'intensité de nettoyage selon le type de sol, entre carrelage, parquet, tapis ou moquette. Le système de filtration HEPA en cinq étages, totalement hermétique, retient les particules fines jusqu'à 0,1 micron, un argument pertinent pour les foyers sensibles aux allergies.
Une technologie anti-emmêlement qui distingue vraiment ce modèle
Le véritable avantage concurrentiel du V10 Konical réside dans ses rouleaux de brosse coniques, spécifiquement conçus pour démêler les cheveux longs, jusqu'à 63 cm selon Dyson, directement pendant l'aspiration. Ce système règle un problème récurrent sur de nombreux aspirateurs-balais concurrents, où les cheveux et poils s'enroulent autour de la brosse et nécessitent un nettoyage manuel fréquent. La contrepartie de cette offre concerne la station Auto-empty Dok, capable de vider automatiquement le bac à poussière, qui n'est pas incluse dans ce pack et doit être achetée séparément pour environ 260 € supplémentaires. Cette limite reste toutefois cohérente avec le positionnement tarifaire de cette offre, l'aspirateur restant pleinement fonctionnel et performant sans cet accessoire complémentaire.
✅ Les points forts
- Puissance d'aspiration de 150 airwatts avec trois modes ajustables
- Technologie anti-emmêlement efficace sur les cheveux longs et poils d'animaux
- Filtration HEPA cinq étages, adaptée aux foyers sensibles aux allergies
❌ Les limites
- Autonomie maximale d'environ 60 minutes, réduite en mode MAX selon l'usage
- Station Auto-empty Dok non incluse, à acheter séparément pour un vidage automatique
- Temps de charge complet de 4 heures, plus long que certains concurrents directs
À 399 €, le Dyson V10 Konical devient une option solide pour qui cherche un aspirateur sans fil puissant et efficace contre les poils et cheveux emmêlés, sans avoir besoin de la station de vidage automatique. Cette remise de dernière minute chez Boulanger permet d'accéder à un modèle récent Dyson à un tarif proche de son minimum historique constaté ailleurs sur le marché.
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