C'est l'été, une piscine c'est bien, mais propre c'est mieux : le robot piscine sans fil Beatbot Sora 10 chute à 426 € au lieu de 699 €, soit 273 € d'économie. Ce tarif se rapproche du meilleur prix jamais observé sur ce modèle, qui était déjà descendu à 449 € lors du Prime Day de juin 2026.
Sans fil ni câble à démêler, le Sora 10 nettoie le fond, les parois et même la ligne d'eau du bassin, une zone souvent négligée par les robots piscines plus basiques. Son système d'aspiration délivre 25 700 litres par heure, suffisant pour aspirer feuilles mortes, sable et débris sans les laisser traîner au fond du bassin. Pensé pour les piscines jusqu'à 240-300 m², il convient à la majorité des bassins résidentiels, avec une autonomie de batterie permettant de boucler un nettoyage complet en une seule session.
Pourquoi choisir ce robot piscine Beatbot Sora 10 ?
- Un nettoyage complet et automatisé du fond, des parois et de la ligne d'eau, sans intervention manuelle.
- Un filtre de 5 L qui limite les vidages fréquents, contrairement à des modèles plus basiques.
- Une autonomie de batterie suffisante pour couvrir l'intégralité du bassin en une seule session.
Un filtre généreux qui change vraiment le quotidien
L'un des points forts les plus appréciés par les utilisateurs concerne la capacité du filtre : avec ses 5 litres, il capte jusqu'à 650 feuilles et retient les débris plus fins grâce à un maillage de 150 microns, contre un vidage plusieurs fois par nettoyage sur des modèles d'entrée de gamme classiques. Le nettoyage de la ligne d'eau, souvent réalisé à la main avec une éponge, devient ici automatique : le robot se positionne et frotte chaque zone pendant plusieurs secondes, suffisant pour éliminer les traces grasses les plus tenaces. Un vrai gain de temps sur une tâche généralement perçue comme la plus fastidieuse de l'entretien d'une piscine.
Un point de vigilance à connaître avant l'achat
Ce modèle Sora 10 nécessite une profondeur minimale de 30 cm pour nettoyer efficacement les plages immergées du bassin, un détail à vérifier si votre piscine dispose de zones peu profondes. Autre nuance à connaître : contrairement à des modèles plus haut de gamme de la marque, il ne dispose pas de fonction de stationnement automatique en surface, ce qui implique de le sortir manuellement de l'eau après chaque cycle.
Ces quelques limites restent toutefois raisonnables au regard du budget engagé : le Sora 10 demeure un robot piscine complet et performant, qui couvre l'essentiel des besoins d'entretien sans nécessiter de compromis majeur pour ce niveau de prix.
✅ Les points forts
- Réduction de 273 € par rapport au prix habituel de 699 €.
- Nettoyage automatisé du fond, des parois et de la ligne d'eau.
- Filtre de 5 L, limitant fortement la fréquence des vidages.
❌ Les limites
- Nécessite une profondeur minimale de 30 cm pour les plages immergées.
- Pas de stationnement automatique en surface, sortie manuelle du bassin requise.
- Garantie limitée à 2 ans sur ce modèle d'entrée de gamme, contre 3 ans sur le reste de la gamme Beatbot.
À 426 € au lieu de 699 €, le Beatbot Sora 10 permet d'automatiser l'entretien complet d'une piscine résidentielle, ligne d'eau incluse, pour un investissement nettement inférieur aux modèles haut de gamme de la marque. Une offre particulièrement bien placée en plein été, quand la corvée de nettoyage se fait le plus sentir.
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