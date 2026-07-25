Ce modèle Sora 10 nécessite une profondeur minimale de 30 cm pour nettoyer efficacement les plages immergées du bassin, un détail à vérifier si votre piscine dispose de zones peu profondes. Autre nuance à connaître : contrairement à des modèles plus haut de gamme de la marque, il ne dispose pas de fonction de stationnement automatique en surface, ce qui implique de le sortir manuellement de l'eau après chaque cycle.

Ces quelques limites restent toutefois raisonnables au regard du budget engagé : le Sora 10 demeure un robot piscine complet et performant, qui couvre l'essentiel des besoins d'entretien sans nécessiter de compromis majeur pour ce niveau de prix.