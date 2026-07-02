Le Rowenta X-Clean 5 est un aspirateur balai qui propose aussi une fonction lavage afin de tout nettoyer en un seul passage, à retrouver pendant les Soldes à 249,99 euros au lieu de 399,99 euros.
Pour bien faire le ménage, on peut d'abord passer un coup de balai, l'aspirateur puis la serpillère pour que tout soit net après votre passage. Mais ça implique a minima deux, si ce n'est trois passages. Le Rowenta X-Clean 5 est là pour réduire ce chiffre à un seul et unique passage : cet aspirateur balai a aussi une serpillère et ça permet de gagner du temps sur le ménage. Et donc d'avoir plus de temps pour soi, pour faire autre chose, ou se reposer. Pour en profiter, il faut se rendre sur Amazon et débourser 249,99 euros pendant les Soldes.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Clean 5 ?
- Pour son positionnement intelligent qui reprend l'essentiel de l'expérience X-Clean, sans pour autant basculer dans le haut de gamme tarifaire. C'est donc un choix cohérent si vous cherchez un appareil sérieux, qui va droit au but.
- Pour son efficacité au quotidien si jamais quelqu'un renverse quelque chose par terre ou qu'il y a une tâche incrustée sur le sol, en combinant l'aspiration et le lavage, il fait un travail plus rapide qu'en passant les deux séparément.
- Parce qu'il n'est pas finalement pas cher pendant les Soldes, à moins de 250 euros c'est un bon investissement, de plus auprès d'une marque référente en la matière.
Un gain de temps, un gain de place
Le Rowenta X-Clean 5 est un aspirateur balai laveur qui, en main, a un ressenti de seulement 1,1 kg pour 4,7 kg effectif. Ce qui le rend particulièrement facile à déplacer quand on fait le ménage. Surtout qu'il est aidé par un système autopropulsé qui réduit encore plus l'effort. En revanche, on peut regretter qu'il ne s'allonge pas complètement à plat. Il s'incline, mais ne peut pas passer sous les meubles, donc si vous en avez beaucoup qui sont difficiles d'accès, ce n'est pas le plus pratique.
Il propose trois modes, dont le fameux mode Auto avec détection de saleté qui ajuste la puissance de nettoyage au niveau de salissure. Il y a d'ailleurs un écran LED, une assistance vocale et un éclairage LED aussi, mais au sol, qui aide à repérer la poussière et les traces dans les zones moins éclairées.
Il lave les sols efficacement en plus d'aspirer la poussière
Le rouleau du Rowenta X-Clean 5 tourne à 450 tours/minute, contre 425 pour le modèle précédent. Par contre les réservoirs restent les mêmes, avec 0,73 L pour l'eau propre et 0,44 L pour l'eau sale. Quant à l'autonomie, elle est annoncée autour de 50 minutes, ce qui permet de couvrir une surface importante en un passage. Il a une vraie grande nouveauté par rapport au précédent : le séchage chauffant du rouleau à 60°C qui évite les odeurs. Pour une utilisation au quotidien, c'est un vrai atout.
Aussi, il ajoute une brosse bilatérale pour nettoyer au ras des murs des deux côtés, là où le X-Clean 4 est limité à un seul côté. C'est pratique parce que ça évite d'avoir à retourner le Rowenta dans un couloir ou le long des plinthes. Après, vous avez quand même un peu d'entretien à faire vous même, comme vider l'eau sale et laver le bac, alimenter l'eau propre et passer un coup sur la brosse pour enlever les saletés qui s'agglomèrent avec le temps.
✅ Les points forts
- Le fait de n'avoir qu'un seul passage à faire
- L'autonomie de 50 minutes adaptée à de nombreux logements
- Le séchage chauffant du rouleau à 60°C
- L'éclairage LED au sol et la détection de saleté
- La brosse bilatérale pour le ras des murs
❌ Les limites
- Ne s'allonge pas complètement à plat
- Pas d'amélioration sur les réservoirs d'eau
- Montre ses limites sur les tapis et les moquettes
Le Rowenta X-Clean 5 est bon aspirateur balai avec une fonction lavage. Il ne dispense pas d'un gros ménage avec un aspirateur classique et un bon coup de serpillère, mais ensuite, pour un petit coup au quotidien après un repas ou autre, c'est vraiment pratique. Comme il ne passe pas sous les meubles, c'est difficile de le recommander pour faire un ménage complet. Par contre, le séchage chauffant est un vrai plus qui permet d'éviter les mauvaises odeur…
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