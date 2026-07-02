Le Rowenta X-Clean 5 est un aspirateur balai laveur qui, en main, a un ressenti de seulement 1,1 kg pour 4,7 kg effectif. Ce qui le rend particulièrement facile à déplacer quand on fait le ménage. Surtout qu'il est aidé par un système autopropulsé qui réduit encore plus l'effort. En revanche, on peut regretter qu'il ne s'allonge pas complètement à plat. Il s'incline, mais ne peut pas passer sous les meubles, donc si vous en avez beaucoup qui sont difficiles d'accès, ce n'est pas le plus pratique.

Il propose trois modes, dont le fameux mode Auto avec détection de saleté qui ajuste la puissance de nettoyage au niveau de salissure. Il y a d'ailleurs un écran LED, une assistance vocale et un éclairage LED aussi, mais au sol, qui aide à repérer la poussière et les traces dans les zones moins éclairées.