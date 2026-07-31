Pour ceux qui rêvent de rayer le ménage de leur liste de tâches, le Roborock Qrevo S Pro profite d'une belle remise sur Amazon. À 399,99 € au lieu de 599,99 €, ce robot aspirateur-laveur combine une puissance d'aspiration élevée et une station multifonction capable de laver ses propres serpillières à haute température, pour un entretien des sols quasiment mains libres.
Le Roborock Qrevo S Pro fait partie de la nouvelle génération de robots Roborock lancée début 2026, positionnée pour offrir des fonctionnalités haut de gamme à un tarif plus accessible que les modèles premium de la marque. Il développe une puissance d'aspiration HyperForce de 18 500 Pa, largement supérieure aux standards d'entrée de gamme, associée à deux serpillières rotatives capables de tourner jusqu'à 200 tours par minute. Sa navigation s'appuie sur un système LiDAR PreciSense combiné à la détection d'obstacles ReactiveTech, permettant de cartographier précisément le logement et d'éviter câbles, jouets ou meubles avant de les heurter.
Pourquoi choisir ce Roborock Qrevo S Pro ?
- Une puissance d'aspiration de 18 500 Pa, largement au-dessus de la moyenne des robots aspirateurs du même segment de prix
- Une station tout-en-un qui lave, sèche et vide automatiquement, réduisant les interventions manuelles à quelques minutes tous les deux mois
- Un système anti-emmêlement à double brosse, particulièrement adapté aux foyers avec cheveux longs ou animaux
Un robot pensé pour réduire drastiquement la corvée de ménage
Le Qrevo S Pro s'inscrit dans une gamme pensée pour automatiser au maximum l'entretien quotidien des sols, avec une station capable de laver les serpillières à haute température pour un résultat plus hygiénique qu'un simple rinçage à l'eau froide. Les serpillières rotatives se relèvent automatiquement de 10 mm dès la détection d'un tapis, permettant au robot d'enchaîner aspiration et lavage dans une même pièce sans intervention manuelle. La batterie de 5200 mAh offre une autonomie annoncée jusqu'à 400 m² avant recharge, largement suffisante pour couvrir un logement de taille standard en une seule session.
La station tout-en-un à haute température, l'argument qui distingue vraiment ce modèle
Le véritable avantage concurrentiel de ce Qrevo S Pro réside dans sa station qui combine lavage des serpillières à 75°C, séchage à l'air chaud à 45°C, vidange automatique de la poussière et remplissage d'eau propre, toutes ces étapes s'enchaînant sans aucune intervention humaine. Concrètement, cela signifie ne plus jamais avoir à laver une serpillière sale à la main ni à vider un bac à poussière avant plusieurs semaines, un vrai changement d'expérience comparé à des robots moins autonomes. La contrepartie logique de ce modèle reste une seule brosse latérale, contre deux sur certains concurrents plus premium, ce qui peut nécessiter davantage de passages dans les angles et le long des plinthes, une limite mineure qui reste cohérente avec le positionnement tarifaire très compétitif de ce modèle par rapport au haut de gamme Roborock.
✅ Les points forts
- Puissance d'aspiration de 18 500 Pa, rare à ce niveau de prix
- Station tout-en-un avec lavage à 75°C, séchage et vidange automatique jusqu'à 65 jours
- Système anti-emmêlement efficace pour les foyers avec cheveux ou animaux
❌ Les limites
- Une seule brosse latérale, moins efficace dans les angles que certains concurrents à deux brosses
- Absence de dosage automatique du détergent, contrairement à certains modèles plus haut de gamme
- Niveau sonore pouvant atteindre 60 dB en mode aspiration maximale
À 399,99 €, le Roborock Qrevo S Pro devient une option particulièrement solide pour qui veut réellement déléguer l'entretien de ses sols, porté par sa station tout-en-un et sa forte puissance d'aspiration. Une remise de 200 € qui place ce robot parmi les meilleurs rapports qualité-prix actuels de la gamme Roborock.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes