Le véritable avantage concurrentiel de ce Qrevo S Pro réside dans sa station qui combine lavage des serpillières à 75°C, séchage à l'air chaud à 45°C, vidange automatique de la poussière et remplissage d'eau propre, toutes ces étapes s'enchaînant sans aucune intervention humaine. Concrètement, cela signifie ne plus jamais avoir à laver une serpillière sale à la main ni à vider un bac à poussière avant plusieurs semaines, un vrai changement d'expérience comparé à des robots moins autonomes. La contrepartie logique de ce modèle reste une seule brosse latérale, contre deux sur certains concurrents plus premium, ce qui peut nécessiter davantage de passages dans les angles et le long des plinthes, une limite mineure qui reste cohérente avec le positionnement tarifaire très compétitif de ce modèle par rapport au haut de gamme Roborock.