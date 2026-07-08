L'AquaSense 2 constitue ainsi le premier robot 3-en-1 de la marque doté d'une IA embarquée et d'un système de stationnement automatique à la surface de l'eau. Le robot prend en charge le nettoyage du fond, des parois ainsi que de la ligne d'eau, tout en facilitant considérablement sa récupération une fois le cycle terminé, en venant se stationner à la surface. Le choix idéal pour ceux qui privilégient des performances équilibrées, une utilisation simple au quotidien, un nettoyage fiable et un tarif compétitif.