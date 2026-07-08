Entre les grandes réceptions estivales, les soirées Coupe du Monde de football entre amis et les longues journées passées au bord de la piscine, l'entretien du bassin n'a jamais été aussi simple. Avec sa gamme AquaSense 2, Beatbot entend bien redéfinir l'expérience de la piscine connectée.
L'été rime généralement avec convivialité, les repas en terrasse s'enchaînent, les enfants profitent de la piscine dès le matin, tandis que les soirées sportives (Coupe du monde de football oblige) réunissent famille et amis autour des grands rendez-vous. Et dans ce contexte, personne n'a envie de passer son temps à nettoyer son bassin…
C'est précisément sur ce terrain que Beatbot souhaite faire la différence, avec une nouvelle génération de robots capables d'aller bien au-delà du simple nettoyage automatique.
À l'occasion du mois de juillet, la marque accompagne cette tendance avec des remises particulièrement attractives sur sa gamme AquaSense : l'AquaSense 2 est proposé à 999 € au lieu de 1 699 € (41 % de réduction), tandis que l'AquaSense 2 Pro passe de 2 699 € à 1 799 € et l'AquaSense 2 Ultra de 3 850 € à 2 699 €.
Beatbot mise sur une nouvelle génération de robots de piscine intelligents
Le marché des robots de piscine est aujourd'hui largement occupé par des acteurs comme Dolphin, Zodiac ou encore Aiper. Tous proposent des solutions efficaces pour nettoyer le fond, les parois du bassin et/ou la surface. Beatbot choisit toutefois une approche différente, davantage tournée vers l'écosystème connecté et l'intelligence artificielle.
L'AquaSense 2 constitue ainsi le premier robot 3-en-1 de la marque doté d'une IA embarquée et d'un système de stationnement automatique à la surface de l'eau. Le robot prend en charge le nettoyage du fond, des parois ainsi que de la ligne d'eau, tout en facilitant considérablement sa récupération une fois le cycle terminé, en venant se stationner à la surface. Le choix idéal pour ceux qui privilégient des performances équilibrées, une utilisation simple au quotidien, un nettoyage fiable et un tarif compétitif.
Le niveau supérieur est incarné par l'AquaSense 2 Pro, un robot 5-en-1 cette fois, qui enrichit encore les possibilités grâce à une navigation intelligente plus évoluée (avec 22 capteurs avancés, dont 2 capteurs ultrasoniques), une meilleure couverture du bassin et une expérience utilisateur pensée pour limiter les interventions manuelles. Il s'adresse avant tout à ceux qui souhaitent conjuguer design haut de gamme, fonctionnalités intelligentes et confort au quotidien.
Enfin, l'AquaSense 2 Ultra représente la vitrine technologique de Beatbot. Présenté comme le premier robot nettoyeur de piscine 5-en-1 au monde alimenté par l'intelligence artificielle avec clarification intégrée de l'eau, il ne se contente plus de retirer les débris. Il participe également au maintien de la qualité de l'eau grâce à un véritable écosystème d'entretien, sa technologie ClearWater libérant des éléments natuels, pour contribuer à conserver une piscine à la fois propre, saine et fraîche.
Pour cela, son système HybridSense combine plusieurs capteurs (27 au total, dont une caméra IA avec deux capteurs TOF) pour analyser l'environnement du bassin en temps réel. Associé à CleverNav, il optimise les déplacements afin de couvrir efficacement le fond, les parois, la ligne d'eau mais aussi la surface de l'eau, un point encore rarement pris en charge avec autant de précision par les robots concurrents. La détection intelligente des obstacles, l'identification des débris, le nettoyage nocturne ou encore le retour automatique viennent compléter cet ensemble particulièrement abouti.
Outre la présence de quatre brosses à rouleaux extra-larges, on retrouve également ici un système de double brosse latérale pour améliorer la capacité de nettoyage à la surface de l'eau, ainsi que 6 roues directrices (contre 4 pour le modèle Pro) et 2 roues fixes, pour un meilleur contrôle.
Un choix de prédilection pour ceux qui veulent bénéficier des technologies les plus avancées, d'une automatisation pilotée par l'IA et d'une expérience d'entretien de piscine résolument tournée vers l'avenir.
Le compagnon idéal pour profiter pleinement de son été
Au-delà des performances techniques, c'est surtout l'expérience d'utilisation qui distingue l’ensemble de la gamme AquaSense 2. Là où certains robots nécessitent parfois plusieurs cycles pour couvrir intégralement un bassin complexe, Beatbot cherche à optimiser chaque déplacement, tout en maximisant l'efficacité.
Et cette approche prend tout son sens durant la période estivale. Avant une réception dans le jardin, un barbecue improvisé ou une soirée consacrée à un grand match de football, il devient possible de lancer un cycle de nettoyage sans se préoccuper du reste. Le robot s'occupe du bassin pendant que les propriétaires profitent pleinement de leurs invités.
Le design participe également à cette montée en gamme, et la gamme BeatBot profite pour cela de finitions soignées, d’une simplicité d’installation et de mise à l'eau, d'un système de récupération facilitée et de diverses fonctions intelligentes qui permettent une prise en main rapide, y compris pour les utilisateurs qui découvriront leur premier robot de piscine intelligent.
Plus largement, Beatbot s'inscrit dans une tendance de fond, à savoir celle de la maison connectée qui s'étend de plus en plus aux espaces extérieurs. Après les robots tondeuses, les aspirateurs-robot ou les éclairages pilotés depuis un smartphone, le robot de piscine devient à son tour un équipement connecté destiné à simplifier notre quotidien.
Avec la série AquaSense 2, Beatbot ne cherche donc pas uniquement à proposer une gamme de robots performants, et la marque ambitionne de transformer l'entretien de la piscine en une tâche quasiment invisible afin que les propriétaires puissent consacrer leur temps à ce qui compte vraiment, à savoir vivre pleinement la saison estivale sans se soucier de l'état du bassin.